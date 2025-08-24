El flamante refuerzo de Alianza Lima, Pedro Aquino, sigue dando que hablar. En una reciente entrevista para 'Alianza Lima TV', habló sobre los motivos que hicieron posible su regreso a la Liga 1. Sus declaraciones ilusionaron a los hinchas blanquiazules, quienes destacaron su calidad y mostraron su entusiasmo por el fichaje.

Durante la conversación, reveló lo que significa para él ser parte de Alianza, destacando que es un honor poder pisar Matute. Además, resaltó la historia del club íntimo y aseguró que muchos jugadores desearían vestir la camiseta blanquiazul. También explicó qué lo motivó a volver al Perú y aceptar el reto de ponerse la camiseta aliancista.

Pedro Aquino quiere hacer historia en Alianza

En la entrevista, fue consultado sobre si desea dejar huella en el club, a lo que respondió con entusiasmo: “Vengo a cumplir mi sueño, a cumplir mis metas y a seguir creciendo en el fútbol”. Poco después, al hablar de sus objetivos, dejó un mensaje claro para los hinchas: “Vengo a salir campeón y poder hacer historia aquí”.

Aquino revela el motivo por el cual fichó por Alianza

El mediocampista también explicó qué lo animó a aceptar el reto de volver al fútbol peruano: “Tengo muchos compañeros en Alianza con los que jugué en la selección. Créeme que también tuve un poco de comunicación con ellos. Claro, entre bromas, me insistieron en venir acá, a Alianza Lima”.

Aquino preparado para enfrentar a Universitario de Deportes

En otro momento, se refirió al clásico del fútbol peruano, mostrando su deseo de lograr un buen resultado: “Ya el domingo tenemos un clásico, y ese partido tenemos que ganarlo sí o sí”.

Por último, dejó un mensaje a los hinchas blanquiazules: “Que confíen en mí, que vengo a aportar, a dar todo de mí en cada jugada, en cada balón, y que no dejen de alentar en todo el partido”.

¿Pedro Aquino jugará contra Universitario?

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo 24 por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Pedro Aquino fue incluido en la lista de convocados para el clásico, por lo que podría sumar sus primeros minutos en este esperado duelo.