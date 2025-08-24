HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Pedro Aquino dio sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima e ilusiona a los hinchas: "Quiero salir campeón"

 “Que confíen en mí, que vengo a aportar", fueron las palabras de 'La Roca' que ilusionaron a los hinchas blanquiazules.

Pedro Aquino dio una entrevista para Alianza Lima TV. Foto: composición LR/captura de Alianza Lima TV
Pedro Aquino dio una entrevista para Alianza Lima TV. Foto: composición LR/captura de Alianza Lima TV

El flamante refuerzo de Alianza Lima, Pedro Aquino, sigue dando que hablar. En una reciente entrevista para 'Alianza Lima TV', habló sobre los motivos que hicieron posible su regreso a la Liga 1. Sus declaraciones ilusionaron a los hinchas blanquiazules, quienes destacaron su calidad y mostraron su entusiasmo por el fichaje.

Durante la conversación, reveló lo que significa para él ser parte de Alianza, destacando que es un honor poder pisar Matute. Además, resaltó la historia del club íntimo y aseguró que muchos jugadores desearían vestir la camiseta blanquiazul. También explicó qué lo motivó a volver al Perú y aceptar el reto de ponerse la camiseta aliancista.

PUEDES VER: 'Chorri' Palacios se sinceró sobre llegada de Pedro Aquino a Alianza Lima y no a Sporting Cristal: "Lamentablemente, a veces..."

lr.pe

Pedro Aquino quiere hacer historia en Alianza

En la entrevista, fue consultado sobre si desea dejar huella en el club, a lo que respondió con entusiasmo: “Vengo a cumplir mi sueño, a cumplir mis metas y a seguir creciendo en el fútbol”. Poco después, al hablar de sus objetivos, dejó un mensaje claro para los hinchas: “Vengo a salir campeón y poder hacer historia aquí”.

Aquino revela el motivo por el cual fichó por Alianza

El mediocampista también explicó qué lo animó a aceptar el reto de volver al fútbol peruano: “Tengo muchos compañeros en Alianza con los que jugué en la selección. Créeme que también tuve un poco de comunicación con ellos. Claro, entre bromas, me insistieron en venir acá, a Alianza Lima”.

Aquino preparado para enfrentar a Universitario de Deportes

En otro momento, se refirió al clásico del fútbol peruano, mostrando su deseo de lograr un buen resultado: “Ya el domingo tenemos un clásico, y ese partido tenemos que ganarlo sí o sí”.

Por último, dejó un mensaje a los hinchas blanquiazules: “Que confíen en mí, que vengo a aportar, a dar todo de mí en cada jugada, en cada balón, y que no dejen de alentar en todo el partido”.

PUEDES VER: Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

lr.pe

¿Pedro Aquino jugará contra Universitario?

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo 24 por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. Pedro Aquino fue incluido en la lista de convocados para el clásico, por lo que podría sumar sus primeros minutos en este esperado duelo.

Notas relacionadas
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

Paulo Autuori pierde los papeles con periodista y tilda a la Liga 1 como torneo de aficionados: "Tú tienes la responsabilidad"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: horario y dónde ver el clásico peruano del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alineación de Alianza Lima ante Universitario por el clásico peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

LEER MÁS
Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

Christofer Gonzáles y su fuerte reclamo tras perder puntos con Sporting Cristal por descenso de Binacional: "Es una lástima"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota