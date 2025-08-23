HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Paulo Autuori arremetió contra la Liga 1 tras exclusión de Binacional y darle el liderato a Universitario: "Las cosas están peores"

El técnico de Sporting Cristal calificó el torneo como "poco profesional" tras confirmarse la exclusión de Binacional que le descuenta puntos a Sporting Cristal y deja a Universitario como único líder del Torneo Clausura.

Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en reemplazo de Guillermo Farré. Foto: composición LR/AFP
Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en reemplazo de Guillermo Farré. Foto: composición LR/AFP

Hace unos días, la FPF confirmó el descenso administrativo de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025. Esta medida responde al cumplimiento de una resolución del Poder Judicial que dejó sin efecto el amparo legal que el Poderoso del Sur consiguió este año para regresar a la primera división del fútbol peruano luego de su descenso en 2023. El club más afectado con esta situación es Sporting Cristal, que no solo perdió los puntos de su victoria ante el cuadro sureño, sino también el liderato del Clausura, dejando a Universitario en la cima en solirtario.

"El torneo friccionado es un poco profesional. Cuando hago un ejercicio de memoria, el fútbol peruano está parado y no está evolucionando en nada. Son 23 años que salí del Perú y las cosas están peores de las que estaban. Vivir el día a día con este Status quo que interesa a pocos, crecer es la gestión de cada uno. Mientras los clubes no entiendan que se debe crecer juntos por el bien del fútbol peruano se queda complicado, pero si uno mira para sí mismo y sus propios intereses complica todo, una lástima para mí estar viviendo este tema acá. Mi preocupación es Sporting Cristal", declaró a L1 MAX en la previa del encuentro ante UTC.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
El extécnico de Sporting Cristal que 'sobrevive' en Copa Libertadores: dirige al único club no brasileño ni argentino en cuartos de final

El extécnico de Sporting Cristal que 'sobrevive' en Copa Libertadores: dirige al único club no brasileño ni argentino en cuartos de final

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Cusco FC arremetió contra periodista en conferencia tras sentirse perjudicado ante Juan Pablo II por Liga 1: "Pase y cobre el bono"

DT de Cusco FC arremetió contra periodista en conferencia tras sentirse perjudicado ante Juan Pablo II por Liga 1: "Pase y cobre el bono"

LEER MÁS
Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Sporting Cristal en el Torneo Clausura: "Partido ante Binacional no existe"

LEER MÁS
Administrador de Universitario revela que Conar contactó al club para que revisen audios VAR en privado: "Llama la atención"

Administrador de Universitario revela que Conar contactó al club para que revisen audios VAR en privado: "Llama la atención"

LEER MÁS
Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

Canal confirmado para Universitario - Alianza Lima por Fecha 7 Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS
Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

Ricardo Gareca bromeó a André Carrillo tras mandarlo a buscar su reemplazo en Huancayo: "Qué mentiroso es"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota