Hace unos días, la FPF confirmó el descenso administrativo de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025. Esta medida responde al cumplimiento de una resolución del Poder Judicial que dejó sin efecto el amparo legal que el Poderoso del Sur consiguió este año para regresar a la primera división del fútbol peruano luego de su descenso en 2023. El club más afectado con esta situación es Sporting Cristal, que no solo perdió los puntos de su victoria ante el cuadro sureño, sino también el liderato del Clausura, dejando a Universitario en la cima en solirtario.

"El torneo friccionado es un poco profesional. Cuando hago un ejercicio de memoria, el fútbol peruano está parado y no está evolucionando en nada. Son 23 años que salí del Perú y las cosas están peores de las que estaban. Vivir el día a día con este Status quo que interesa a pocos, crecer es la gestión de cada uno. Mientras los clubes no entiendan que se debe crecer juntos por el bien del fútbol peruano se queda complicado, pero si uno mira para sí mismo y sus propios intereses complica todo, una lástima para mí estar viviendo este tema acá. Mi preocupación es Sporting Cristal", declaró a L1 MAX en la previa del encuentro ante UTC.