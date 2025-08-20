HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Fútbol Peruano

Erick Delgado se sinceró sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima tras ser descartado por Sporting Cristal: "Me da mucho..."

El fichaje de Pedro Aquino por Alianza ha dado que hablar en los últimos días, ya que los íntimos han reforzado su mediocampo tras la salida de Erick Noriega.

Erick Delgado tuvo palabras positivas para Pedro Aquino, reciente fichaje de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura L1 Max/Alianza Lima
El reciente fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima ha generado gran revuelo en la Liga 1. Tras ser descartado por Sporting Cristal, diversos periodistas y comentaristas han opinado sobre su llegada. El volante de la selección peruana, identificado mayormente con el cuadro rimense por su pasado en el club, finalmente aceptó la propuesta íntima ante el desinterés celeste por repatriarlo y se suma para ser una pieza clave en el esquema de Néstor Gorosito, luego de la salida de Erick Noriega, quien partió a Gremio de Porto Alegre.

Ante esta situación, Erick Delgado, exportero de Sporting Cristal, se pronunció al respecto. Durante su carrera como futbolista conoció a la ‘Roca’ y no dudó en desearle el mayor de los éxitos con la camiseta blanquiazul, aunque reconoció que le hubiera gustado verlo en el cuadro celeste.

lr.pe

Erick Delgado y su sincera opinión sobre el fichaje de Pedro Aquino por Alianza

En un primer momento, Delgado destacó que este tipo de fichajes elevan el nivel del fútbol peruano y que Aquino será un gran aporte para el equipo.

"Tengo que reconocer que alza el nivel del fútbol peruano y eso va a aportar, seguramente. Lo conozco a Aquino, cuando él ya entrenaba yo estaba en Cristal, y sinceramente me da mucho gusto por él. Va a tener continuidad, que es lo importante, y es un buen muchacho", explicó Delgado.

"Creo que, como profesional que es, le ha abierto las puertas el equipo (Alianza) y tiene que valerse él. A mí me hubiera gustado que vaya a Cristal, pero bueno", agregó, dejando en claro que le habría gustado verlo con la camiseta rimense.

lr.pe

Detalles del contrato de Pedro Aquino con Alianza Lima

El mediocampista de la selección peruana llegó cedido por Santos Laguna de la Liga MX con un préstamo de un año, el cual culminará en agosto de 2026. Alianza Lima cubrirá el 35% de su salario y existe la posibilidad de que haga su debut en el clásico contra Universitario por la Fecha 7 del Torneo Clausura.

