Fútbol Peruano

El único futbolista de Cristal que se salvó de la purga pese a que Uribe lo incluyó en la lista: Autuori aún no lo tiene en cuenta

Antes del triunfo ante Binacional en Julia por el Torneo Clausura, el propio Julio César Uribe se pronunció sobre la situación que afronta el jugador y la postura del técnico Paulo Autuori.

Sporting Cristal se encuentra invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal
Sporting Cristal se encuentra invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal

El andar de Sporting Cristal genera mucha esperanza entre sus aficionados. A pesar de la purga que se realizó hace algunas semanas, el entrenador Paulo Autuori logró consolidar un buen equipo y, con su reciente victoria frente a Binacional en Juliaca, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1.

En medio de este panorama, y con el cierre del libro de pases del fútbol peruano, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la permanencia del lateral Jhilmar Lora en el plantel, pues el propio Julio César Uribe lo incluyó en la lista de jugadores que no seguirían en la institución rimense.

PUEDES VER: Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: 'No me vengas con eso'

Jhilmar Lora se salvó de la purga en Sporting Cristal

Al ser consultado sobre la situación del defensor de 24 años, el director deportivo del elenco rimense señaló que Lora forma parte del plantel y esperan recuperarlo; sin embargo, remarcó que, en este momento, no es tomado en cuenta por el brasileño Paulo Autuori.

"Jhilmar Lora sigue siendo parte del plantel, simplemente en este momento no es tenido en cuenta. Dependerá siempre de él de que el técnico le dé la oportunidad como la ha tenido en su momento y es lo que nosotros deseamos, poder recuperarlo", manifestó en conferencia de prensa el directivo.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

¿Qué jugadores dejaron Sporting Cristal?

De los 7 futbolistas que mencionó Uribe, solo 6 se marcharon del club y el único que permanecerá es Jhilmar Lora.

  • Franco Romero (terminó su contrato)
  • Misael Sosa (fichó por Godoy Cruz de Argentina)
  • Jostin Alarcón (fichó por Sport Boys)
  • Leonardo Díaz (préstamo al Leixões SC de Portugal)
  • Gianfranco Chávez (fichó por Alianza Lima)
  • Martín Cauteruccio (fichó por Bolívar de Bolivia).

¿Cuál es el valor de Jhilmar Lora?

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Jhilmar Lora cuenta con un valor en el mercado de 800 mil euros.

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Santos Laguna reveló el verdadero estado físico de Pedro Aquino tras su no fichaje por Sporting Cristal

Santos Laguna reveló el verdadero estado físico de Pedro Aquino tras su no fichaje por Sporting Cristal

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Delegado de Alianza Lima hizo pedido a la Conar previo a clásico contra Universitario: "Que no se deje amedrentar"

Delegado de Alianza Lima hizo pedido a la Conar previo a clásico contra Universitario: "Que no se deje amedrentar"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

Álex Valera y su claro optimismo previo a enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores y Alianza Lima por Liga 1: "Estamos preparados"

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

