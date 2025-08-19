El andar de Sporting Cristal genera mucha esperanza entre sus aficionados. A pesar de la purga que se realizó hace algunas semanas, el entrenador Paulo Autuori logró consolidar un buen equipo y, con su reciente victoria frente a Binacional en Juliaca, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1.

En medio de este panorama, y con el cierre del libro de pases del fútbol peruano, muchos hinchas se vieron sorprendidos con la permanencia del lateral Jhilmar Lora en el plantel, pues el propio Julio César Uribe lo incluyó en la lista de jugadores que no seguirían en la institución rimense.

Jhilmar Lora se salvó de la purga en Sporting Cristal

Al ser consultado sobre la situación del defensor de 24 años, el director deportivo del elenco rimense señaló que Lora forma parte del plantel y esperan recuperarlo; sin embargo, remarcó que, en este momento, no es tomado en cuenta por el brasileño Paulo Autuori.

"Jhilmar Lora sigue siendo parte del plantel, simplemente en este momento no es tenido en cuenta. Dependerá siempre de él de que el técnico le dé la oportunidad como la ha tenido en su momento y es lo que nosotros deseamos, poder recuperarlo", manifestó en conferencia de prensa el directivo.

¿Qué jugadores dejaron Sporting Cristal?

De los 7 futbolistas que mencionó Uribe, solo 6 se marcharon del club y el único que permanecerá es Jhilmar Lora.

Franco Romero (terminó su contrato)

Misael Sosa (fichó por Godoy Cruz de Argentina)

Jostin Alarcón (fichó por Sport Boys)

Leonardo Díaz (préstamo al Leixões SC de Portugal)

Gianfranco Chávez (fichó por Alianza Lima)

Martín Cauteruccio (fichó por Bolívar de Bolivia).

¿Cuál es el valor de Jhilmar Lora?

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Jhilmar Lora cuenta con un valor en el mercado de 800 mil euros.