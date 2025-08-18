HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Fútbol Peruano

Paulo Autuori estalla contra periodista en conferencia tras victoria de Sporting Cristal ante Binacional: "No me vengas con eso"

¡No lo toleró! El técnico de Sporting Cristal no soportó la interrogante de un periodista y le respondió sin reparos. Posteriormente, dejó la conferencia sorpresivamente.

Paulo Autuori no quiso hablar de los incidentes que tuvo Sporting Cristal para llegar a Juliaca. Foto: composición LR/captura de Full Deporte Puno
Paulo Autuori no quiso hablar de los incidentes que tuvo Sporting Cristal para llegar a Juliaca. Foto: composición LR/captura de Full Deporte Puno

Sporting Cristal no cae y se impuso 3-1 en su visita a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, los celestes sumaron 16 puntos y se quedaron con la cima en la tabla de posiciones del campeonato peruano. El más feliz por este momento es Paulo Autuori, quien ha encontrado un equipo con altos rendimientos para luchar por el título. Al final del compromiso, el técnico brasileño mostró que también tiene un fuerte carácter, pues estalló contra un periodista por una de sus preguntas.

En conferencia de prensa, un comunicador le consultó sobre las dificultades que tuvo Cristal para arribar a Juliaca. La interrogante no fue del agrado de Paulo Autuori, quien rápidamente lo interrumpió y enfatizó en que se debe hablar sobre el resultado del compromiso.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: Hay doble error

lr.pe

Autuori pierde los papeles con periodista tras victoria de Cristal

El estratega no estuvo de acuerdo con su pregunta y atinó a agradecer a la ciudad por el recibimiento. Sin embargo, su molestia fue tanta que prefirió abandonar la conferencia de prensa.

"Muchacho, muchacho, por favor. No me vengas con eso, no me vengas con eso. Cristal está jugando fútbol. Agarra el resultado. Agradecemos a la ciudad como está recibiendo, mira a los jugadores, ¿usted estuvo ahí en el aeropuerto? ¿usted ha despertado temprano? Entonces no me venga con eso, por favor", señaló.

PUEDES VER: Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Después de vencer a Binacional, Sporting Cristal se medirá ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El compromiso entre ambas escuadras se disputará este sábado 23 de agosto, a partir de las 11.00 a. m. El choque se jugará en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025?

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal61416
2. Cusco FC5815
3. Universitario6714
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético6-16
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Binacional5-25
15. Atlético Grau4-24
16. Alianza Universidad5-34
17. Ayacucho FC6-44
18. Sport Boys6-64
19. UTC4-41
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

LEER MÁS
Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

Óscar del Portal contradice a Jorge Fossati por programación y arremete contra Universitario: "Ahora sí se están quejando"

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

LEER MÁS
Franco Velazco lanzó dura advertencia a la CONAR tras polémica en partido de Universitario vs Sport Huancayo: “Presentaremos una carta de queja”

Franco Velazco lanzó dura advertencia a la CONAR tras polémica en partido de Universitario vs Sport Huancayo: “Presentaremos una carta de queja”

LEER MÁS
Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

Universitario anuncia drástica medida tras polémica en empate con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 18 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fútbol Peruano

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Pablo Ceppelini y su categórico mensaje tras recuperar su nivel con Alianza Lima: "Vine a ser campeón"

Erick Noriega rompe su silencio sobre su llegada a Gremio y deja sentido mensaje: "Sería lindo retirarme en Alianza Lima"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota