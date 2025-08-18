Paulo Autuori no quiso hablar de los incidentes que tuvo Sporting Cristal para llegar a Juliaca. Foto: composición LR/captura de Full Deporte Puno

Paulo Autuori no quiso hablar de los incidentes que tuvo Sporting Cristal para llegar a Juliaca. Foto: composición LR/captura de Full Deporte Puno

Sporting Cristal no cae y se impuso 3-1 en su visita a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, los celestes sumaron 16 puntos y se quedaron con la cima en la tabla de posiciones del campeonato peruano. El más feliz por este momento es Paulo Autuori, quien ha encontrado un equipo con altos rendimientos para luchar por el título. Al final del compromiso, el técnico brasileño mostró que también tiene un fuerte carácter, pues estalló contra un periodista por una de sus preguntas.

En conferencia de prensa, un comunicador le consultó sobre las dificultades que tuvo Cristal para arribar a Juliaca. La interrogante no fue del agrado de Paulo Autuori, quien rápidamente lo interrumpió y enfatizó en que se debe hablar sobre el resultado del compromiso.

Autuori pierde los papeles con periodista tras victoria de Cristal

El estratega no estuvo de acuerdo con su pregunta y atinó a agradecer a la ciudad por el recibimiento. Sin embargo, su molestia fue tanta que prefirió abandonar la conferencia de prensa.

"Muchacho, muchacho, por favor. No me vengas con eso, no me vengas con eso. Cristal está jugando fútbol. Agarra el resultado. Agradecemos a la ciudad como está recibiendo, mira a los jugadores, ¿usted estuvo ahí en el aeropuerto? ¿usted ha despertado temprano? Entonces no me venga con eso, por favor", señaló.

PUEDES VER: Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Después de vencer a Binacional, Sporting Cristal se medirá ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El compromiso entre ambas escuadras se disputará este sábado 23 de agosto, a partir de las 11.00 a. m. El choque se jugará en el estadio Alberto Gallardo.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025?