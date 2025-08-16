HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Reimond Manco y su 'jalón de orejas' a Raúl Ruidíaz por indirecta a Universitario: "No hay que hacernos los coj..."

"Lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo", fueron las duras palabras de Reimond Manco tras polémico video de la 'Pulga' tras derrota de Universitario frente a Palmeiras.

Reimond Manco criticó a Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota de Universitario frente a Palmeiras. Foto: composición LR/captura de pantala Denganche/captura de Instagram
Reimond Manco criticó a Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota de Universitario frente a Palmeiras. Foto: composición LR/captura de pantala Denganche/captura de Instagram

Raúl Ruidíaz se volvió el centro de atención en el entorno de Universitario de Deportes, y no por un posible fichaje, sino por un polémico video que publicó en sus redes sociales, el cual muchos hinchas interpretaron como una burla hacia la 'U', que cayó goleada 4-0 frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el clip se le vio cantando una canción en referencia al número "4", la misma cantidad de goles que recibió el cuadro crema en el Monumental. Esto ha generado gran controversia y el video viene siendo duramente cuestionado.

Ante esta situación, diversos hinchas del club no dudaron en criticarlo. Por su parte, el exfutbolista Reimond Manco, en el programa 'Denganche', se pronunció sobre el tema y le dio su 'jalón de orejas' a la 'Pulga' por este polémico video.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

lr.pe

Reimond Manco habla sobre el polémico video de Raúl Ruidíaz

Durante la transmisión del programa, Manco expresó que no eran las formas de reaccionar tras la abultada goleada que sufrió la 'U'. "No hay que hacernos los cojudos. El agarrar y decir lo hice sin querer, son hueveadas. Lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo. A lo mejor su intención no fue ir en contra de la hinchada o administración, sino de algunas personas en específico, de las cuales se habla que tiene un problema. Si es que tiene un problema con alguien, no es la forma y pues la cag*", señaló el exjugador.

PUEDES VER: Paco Bazán lapida a Reimond Manco y lo minimiza tras críticas a Paolo Guerrero por ir a fiesta: "De su carrera no recuerdo nada"

lr.pe

¿Por qué Ruidíaz no llegó a Universitario?

Cabe destacar que Raúl Ruidíaz no llegó a defender la camiseta de Universitario de Deportes debido a una decisión tomada por la anterior administración encabezada por Jean Ferrari. Por ello, el propio delantero de Atlético Grau dejó en claro que su etapa en la ‘U’ es un capítulo cerrado.

