Sporting Cristal recibirá a FCB Melgar en un encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. El partido se disputará este domingo 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses, que se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones, buscarán la victoria para seguir escalando. Por su parte, los arequipeños, que marchan octavos, afrontan un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura.

Los cerveceros han realizado fichajes importantes para reforzar su plantel: Luis Abram y Christian Benavente se sumaron recientemente para potenciar el rendimiento del equipo.

Posible alineación de Sporting Cristal contra FCB Melgar

Sporting Cristal: Enríquez, Araujo, Lutiger, Pasquini, Pósito, Sosa, Távara, Wisdom, Gonzales, Pacheco, Ávila. DT: Autuori.

Posible alineación de FCB Melgar contra FCB Melgar

FCB Melgar: Cáceda, Lazo, Barrios, González, Llontop, Orzán, Arias, Martínez, Bordacahar, Vidales, Cuesta. DT: Victor Balta.

Próximos partido de Sporting Cristal y FCB Melgar

Los rimenses tendrán los siguientes compromisos después de enfrentar a los 'Rojinegros'.

Binacional vs. Sporting Cristal – 16.08 – 17:30

Sporting Cristal vs. UTC – 23.08 – 11:00

Por su parte, el 'Dominó' tendrá los siguientes partidos.

Melgar vs. Ayacucho – 17.08 – 15:00

AD Tarma vs. Melgar – 24.08 – 13:00

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025