Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Fútbol Español

Alineación de Sporting Cristal versus Melgar por la jornada 5 del Torneo Clausura, en el Rímac

Sporting Cristal se enfrentará a FCB Melgar este domingo 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, en un partido clave del Torneo Clausura.

Sporting Cristal recibe la visita de FCB Melgar. Foto: composición LR/Sporting Cristal/difusión
Sporting Cristal recibe la visita de FCB Melgar. Foto: composición LR/Sporting Cristal/difusión

Sporting Cristal recibirá a FCB Melgar en un encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. El partido se disputará este domingo 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo. Los rimenses, que se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones, buscarán la victoria para seguir escalando. Por su parte, los arequipeños, que marchan octavos, afrontan un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura.

Los cerveceros han realizado fichajes importantes para reforzar su plantel: Luis Abram y Christian Benavente se sumaron recientemente para potenciar el rendimiento del equipo.

PUEDES VER: Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

lr.pe

Posible alineación de Sporting Cristal contra FCB Melgar

Sporting Cristal: Enríquez, Araujo, Lutiger, Pasquini, Pósito, Sosa, Távara, Wisdom, Gonzales, Pacheco, Ávila. DT: Autuori.

Posible alineación de FCB Melgar contra FCB Melgar

FCB Melgar: Cáceda, Lazo, Barrios, González, Llontop, Orzán, Arias, Martínez, Bordacahar, Vidales, Cuesta. DT: Victor Balta.

PUEDES VER: Diego Rebagliati fue tajante tras llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal y mostró asombro: "Contratación polémica"

lr.pe

Próximos partido de Sporting Cristal y FCB Melgar

Los rimenses tendrán los siguientes compromisos después de enfrentar a los 'Rojinegros'.

  • Binacional vs. Sporting Cristal – 16.08 – 17:30
  • Sporting Cristal vs. UTC – 23.08 – 11:00

Por su parte, el 'Dominó' tendrá los siguientes partidos.

  • Melgar vs. Ayacucho – 17.08 – 15:00
  • AD Tarma vs. Melgar – 24.08 – 13:00

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Sport Huancayo417
6. Cienciano515
7. Alianza Lima4-15
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC4-24
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21
