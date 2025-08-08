Sporting Cristal recuperó su mejor versión en el Torneo Clausura, tras empatar con Alianza Lima en 'Matute' y mantener un impresionante invicto en el arranque del último certamen del año. El regreso del capitán Yoshimar Yotún a la zona de volantes y el fichaje del zaguero Miguel Araujo devolvieron la ilusión a los hinchas 'celestes'. Sin embargo, la directiva rímense tendría en la mira al verdadero 'bombazo' de la temporada.

El club 'cervecero' quiere reforzar la plantilla luego con figuras de la selección peruana de fútbol como Luis Abram, Migue Araujo y ahora Pedro Aquino. Es importante destacar que también partieron una considerable cantidad de jugadores: Martín Cauteruccio, Franco Romero, Misael Sosa, Jostin Alarcón, Gianfranco Chávez.

¿Cuál es la condición para que Pedro Aquino fiche por Sporting Cristal?

"Pedro Aquino se mantiene atento a diversas propuestas, tras no ser considerado por Santos Laguna pese a su contrato vigente hasta el 2027. Por este motivo, de no recibir ninguna oferta antes del 18 de agosto, fecha límite para el cierre del libro de pases en Perú, podría evaluar su retorno a la Liga 1", reveló Diego Rebagliati . De este modo, Sporting Cristal se perfila como la opción más viable para su regreso al fútbol nacional. Además, la directiva 'celeste' estaría pensando en un '5' o un volante con perfil defensivo.

¿Por qué Pedro Aquino no juega en la Liga MX?

Las lesiones, una mala adaptación en el equipo titular e incluso un gusto personal del técnico de Santos Laguna lo han puesto contra las cuerdas. En la temporada, Pedro Aquino participó en 6 encuentros oficiales con la escuadra mexicana. Sin embargo, Su última aparición en el campo se registró el 30 de marzo para enfrentar a Atlético San Luis. Posteriormente, el 6 de abril, fue incluido en la lista para el partido contra Toluca, aunque no tuvo la oportunidad de jugar. En los demás encuentros, Aquino no fue convocado, lo que generó incertidumbre en los fanáticos del club.