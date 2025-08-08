HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Canal confirmado del Sporting Cristal contra Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 en el Rímac

En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Melgar en busca de sumar tres puntos y seguir invictos en el Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal y Melgar jugarán desde las 11.00 a. m. Foto: composición LR/difusión
Sporting Cristal se enfrenta a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este domingo 10 de agosto, los celestes se ven las caras ante los arequipeños desde las 11.00 a. m. (hora peruana). Los dirigidos por Paulo Autuori buscan seguir invictos en el campeonato y sumar tres puntos que les permite volver a ser líderes. Por su parte, el Dominó quiere recuperar terreno tras un inicio endeble. Por ello, ya anunciaron a Juan Reynoso como su flamante entrenador.

Así como el elenco rojinegro, Cristal también se ha reforzado. Tras oficializar el regreso de Luis Abram después de 8 años, los rimenses sorprendieron a sus hinchas con la incorporación de Cristian Benavente. Sin duda, será un duelo más que atractivo, el cual podrás disfrutarlo por la señal de L1 Max.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura?

A nivel local, el partido entre los celestes y los rojinegros se podrá seguir a través de la señal de L1 Max, canal que posee los derechos televisivos del fútbol peruano. A continuación, la programación de canales en distintos países.

  • Canadá: Fanatiz
  • México: Fanatiz
  • Puerto Rico: Fanatiz, Naicom, Fox Deportes
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fox Deportes

¿Dónde ver online Sporting Cristal ante Melgar?

La cobertura online de este partido estará disponible a través de La República Deportes con el todo el minuto a minuto y videos de los goles.

Próximos partidos de Sporting Cristal y Melgar

Sporting Cristal

  • Deportivo Binacional vs Sporting Cristal | Liga 1 | sábado 16 de agosto
  • Sporting Cristal vs UTC | Liga 1 | sábado 23 de agosto

Melgar

  • Melgar vs Ayacucho FC | Liga 1 | domingo 17 de agosto
  • ADT vs Melgar | Liga 1 | domingo 24 de agosto

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Sport Huancayo417
6. Cienciano515
7. Alianza Lima4-15
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC4-24
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21
