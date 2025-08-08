Sporting Cristal se enfrenta a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este domingo 10 de agosto, los celestes se ven las caras ante los arequipeños desde las 11.00 a. m. (hora peruana). Los dirigidos por Paulo Autuori buscan seguir invictos en el campeonato y sumar tres puntos que les permite volver a ser líderes. Por su parte, el Dominó quiere recuperar terreno tras un inicio endeble. Por ello, ya anunciaron a Juan Reynoso como su flamante entrenador.

Así como el elenco rojinegro, Cristal también se ha reforzado. Tras oficializar el regreso de Luis Abram después de 8 años, los rimenses sorprendieron a sus hinchas con la incorporación de Cristian Benavente. Sin duda, será un duelo más que atractivo, el cual podrás disfrutarlo por la señal de L1 Max.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura?

A nivel local, el partido entre los celestes y los rojinegros se podrá seguir a través de la señal de L1 Max, canal que posee los derechos televisivos del fútbol peruano. A continuación, la programación de canales en distintos países.

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Puerto Rico: Fanatiz, Naicom, Fox Deportes

Estados Unidos: Fanatiz, Fox Deportes

¿Dónde ver online Sporting Cristal ante Melgar?

La cobertura online de este partido estará disponible a través de La República Deportes con el todo el minuto a minuto y videos de los goles.

Próximos partidos de Sporting Cristal y Melgar

Sporting Cristal

Deportivo Binacional vs Sporting Cristal | Liga 1 | sábado 16 de agosto

Sporting Cristal vs UTC | Liga 1 | sábado 23 de agosto

Melgar

Melgar vs Ayacucho FC | Liga 1 | domingo 17 de agosto

ADT vs Melgar | Liga 1 | domingo 24 de agosto

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025