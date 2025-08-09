HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Miembro de Conar y su insólita explicación sobre falta de Távara que no fue roja en Alianza Lima vs Sporting Cristal: "No le da con el codo"

"No se evalúa la intención", dijo Henry Gambetta, quien aseguró que no es roja la infracción de Martín Távara sobre Miguel Trauco en el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugaron por la fecha 4 del Torneo Clausura. Foto: composición LR/captura de L1 MAX
El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute por el Torneo Clausura 2025 dejó varias jugadas polémicas para analizar. Una de estas acciones ocurrió al minuto 81 del segundo tiempo cuando en una disputa aérea el futbolista Martín Távara impacta duramente contra Miguel Trauco, quien cayó al piso mostrando signos de dolor. Pese a la fuerte acción, el árbitro Augusto Menéndez, quien tampoco fue alertado por el VAR, consideró que el choque solo era para tarjeta amarilla. Henry Gambetta, jefe del Departamento de Arbitraje de la Conar, aseguró que Menéndez tomó una decisión correcta.

Al ser consultado sobre si esta acción de Martín Távara no era para expulsión, el exárbitro FIFA explicó que en este tipo de jugadas los jueces suelen analizar con qué parte del brazo se da el impacto.

Miembro de Conar justificó amarilla a Martín Távara en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

"Los árbitros para tomar decisiones de campo se basan en consideraciones. En las charlas nosotros siempre insistimos que deben usar consideraciones que están establecidas en las reglas de juego y la instrucción que nos da FIFA y Conmebol. Sobre esa acción, lo que se evalúa para el color de la tarjeta es si el impacto se da con el codo o con el brazo", comenzó explicando en una entrevista para 'L1 Radio'.

En medio de esta explicación, los panelistas le mencionaron que Távara va con cierta intención; sin embargo, el también Asesor e Instructor de árbitros de la FPF precisó que los árbitros no analizan si hay intención, solo la jugada puntual. Asimismo, señaló que el choque no se da con el codo, sino con el brazo.

"No se evalúa la intención. El árbitro no debe valorar la intención, sino el hecho, qué es lo que se hace en cada acción de disputa. El contacto fue con el brazo, no fue con el codo, además no fue en el rostro, sino en la parte de atrás. (...) No es lo mismo dar con el codo que dar con el brazo o antebrazo. Se evalúa qué cosa hace (no la intención)", argumentó.

Así fue la falta de Martín Távara sobre Miguel Trauco

La jugada ocurrió en los últimos diez minutos del partido. El réferi Augusto Menéndez no analizó la acción en el VAR y solo le mostró cartulina amarilla al mediocampista de 26 años.

