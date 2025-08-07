HOY

Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Fútbol Peruano

Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

La Comisión Nacional de Árbitros compartió la conversación entre el árbitro y el VAR sobre la dura entrada de Maxloren Castro al jugador de Alianza Lima en el partido por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugaron en Matute por la fecha 4 del Clausura. Foto: captura de Conar
Al minuto 60 del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el jugador Maxloren Castro fue expulsado tras una fuerte entrada contra Guillermo Enrique. Tras revisión VAR, el árbitro cambió la amarilla por roja.

