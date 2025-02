Sting es una leyenda y este 26 de febrero lo volvió a demostrar en Lima, Perú, donde ofreció un concierto luego de 14 años. El británico de 73 años, quien integró la mítica banda The Police, llegó al Costa 21 de San Miguel como parte de su gira Sting 3.0. El concierto tuvo una serie de canciones clásicas como "Every Breath You Take", "Roxanne" y "Englishman in New York". Estuvo acompañado por Dominic Miller y Chris Maas. "Lima, muchas gracias". Así terminó la presentación de Sting, quien como solista nunca dejó de imponer su talento a nivel mundial. Aquí las mejores imágenes de este impecable espectáculo que hizo vibrar a miles.

Créditos: Miguel Vásquez / La República

Sting, la exvoz de The Police, regresó al Perú después de 14 años. Créditos: Miguel Vásquez / La República.

Fans de Sting esperando show en el Costa 21. Créditos: Miguel Vásquez / La República.