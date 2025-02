Sting en Lima: el legendario músico vuelve a Perú luego de 14 años

Sting llegó a Lima ayer por la tarde acompañado de sus músicos; vistiendo ropa cómoda y una gorra, su intención fue pasar inadvertido desde su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, evitando salir por la puerta de vuelos internacionales.

La República coincidió con un grupo de fans que, con los long plays de The Police, lo esperaba en el hotel donde se hospeda y donde han pasado su estadía figuras como Jennifer Lopez, Avril Lavigne, Paul McCartney y, hace una semana, Shakira.

Sting vuelve a Lima con 'Sting 3.0', gira lo ha llevado a distintos escenarios del mundo con una propuesta minimalista y electrizante. Fotos: Carlos Félix / URPI-LR

El cantante arribó a Perú proveniente de Argentina donde ofreció dos conciertos por su gira ‘Sting 3.0’ y se reunió con Charly García en el backstage. La imagen del reencuentro fue celebrada por los argentinos ya que recordaba cuando ambos compartieron escenario hace 37 años en el evento de Amnistía Internacional.

En Lima, accedió a las fotografías para este medio y saludó a sus seguidores mientras el guitarrista Dominic Miller firmaba autógrafos.

En esta gira, el legendario músico repasa sus éxitos con The Police y como solista. Según sus últimos conciertos, iniciará su presentación con ‘Message in a Bottle’, ‘If I Ever Lose My Faith in You’ y ‘Englishman in New York’. Cerrará con ‘Every Breath You Take’ y en “encore”, cantará ‘Roxanne’ y se despedirá con ‘Fragile’.

Sting se presenta hoy en Costa 21, San Miguel, luego de 14 años de su último concierto en Perú.

Setlist: