Pocos artistas tienen los fans que tiene Shakira. Ayer miles hacían colas de horas en el Estadio Nacional y, tan pronto como se confirmó que la cantante estaba delicada de salud y que cancelaba su concierto, un grupo fue a alentarla hasta el frontis de la clínica local donde fue internada de urgencia. Otros, en redes sociales, abogaron por defender su privacidad y su club de fans pidió respetar su recuperación y tener paciencia.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió en sus redes sociales. “Espero mañana (hoy) estar mejor y que me den el alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes... Gracias por su comprensión. Los quiero mucho”.

Shakira inició su tour en Brasil y cantó ante 80.000 y sus shows se han caracterizado por ser puestas en escena ambiciosas. Es por ello que, la cantante esperaría estar en la mejor condición posible para presentarse. Sin embargo, hay quienes exigen a la productora rapidez para comunicar la reprogramación ya que han viajado desde distintos puntos del país.

Posibles escenarios

En su natal Barranquilla tiene programados dos conciertos, el jueves 20 y el viernes 21. En el mejor de los escenarios para sus fans en Perú; la colombiana sería dada de alta, cantaría hoy en el Estadio Nacional y reprogramaría el primer concierto para mañana o para el miércoles. De lo contrario, las fechas complicarían el calendario de su tour mundial.

En Colombia tiene agendadas otras presentaciones en Medellín y Bogotá. Hace poco fue reprogramado uno de ellos. “Por temas relacionados con la logística y la producción, la fecha del concierto en Medellín para el 23 de febrero se moverá al 24 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot... Las personas que desafortunadamente no puedan asistir podrán reclamar la devolución de su dinero”.

Entre febrero y junio, Shakira tiene 50 conciertos por su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Después de Brasil, Perú y Colombia continuaría en Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Es decir, de no haber una reprogramación inmediata, los conciertos en Lima se reprogramarían en los próximos meses, en el primer espacio que tenga de su gira mundial. Al cierre de esta edición, no se conoce si la artista está en condiciones de ofrecer un concierto.