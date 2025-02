Las seguidoras de Shakira que viajaron desde Bolivia y Ecuador expresaron su desconsuelo tras la anulación del primer concierto en Perú. Esta situación se debe a un inconveniente de salud que afecta a la reconocida artista colombiana, lo que ha generado una gran decepción entre sus fanáticas, quienes esperaban con ansias el evento.

Una de las seguidoras de Shakira reveló que había llegado a Lima desde Bolivia, pero se quebró al brindar detalles de cómo se siente tras enterarse de la cancelación del concierto de este domingo 16 de febrero.

¿Qué dijo la fanática boliviana?

Frente a las cámaras de Latina, una fanática boliviana se quebró al mencionar que había venido desde lejos para ver a Shakira en vivo, luego de que se confirmara que la cantante no se presentaría este domingo 16 de febrero.

“He venido de Bolivia. (¿Solamente por el concierto?). Por el concierto. (La veo bastante emocionada. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿cuánto esfuerzo ha tenido hoy día que hacer para estar aquí?) Mucho, mucho. Se quedó en el aire”, detalló la joven al inicio.

En esa misma línea, la joven boliviana detalló que siempre fue su sueño conocer a la cantante y por ese motivo se había comprado una entrada en Campo A, pero se quedó triste al conocer que ya no vería a Shakira tras la cancelación del concierto.

“La idea es, pues, volver y espero volver esta vez con mi hija, pero bueno, esperar. Igual me voy a quedar porque quiero algo oficial. He hecho un gran esfuerzo y Shakira es mi artista favorita de muchos años y, si tengo que volver a verla, voy a volver. Sí, exactamente, Shakira nos ha acompañado muchos años con la música, con sus canciones. Yo me voy a quedar todavía a esperar algo oficial, porque yo quiero verla”, añadió.

¿Se realizará el concierto de este lunes 17 de febrero?

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado si Shakira se presentará este lunes 17 de febrero en el concierto que tenía pactado en el Estadio Nacional, ya que no han brindado nuevas actualizaciones sobre el estado de su salud. Sus fanáticos solo esperan su pronta recuperación y que la productora encargada del evento comparta más información sobre si se cancelará el concierto o se reprogramará para esta semana.