Shakira: la colombiana que conquistó el mundo

Desde hace 25 años, cada vez que Shakira se embarca en una gira, puede pasar más de 40.000 kilómetros en aviones en un mes. Alguna vez, Gabriel García Márquez nos anticipaba que estábamos ante una de las artistas latinas más grande de todos los tiempos. La colombiana tenía 21 años, el cabello negro, trenzas y vivía el éxito abrumador fuera de Latinoamérica con su cuarto disco ‘¿Dónde están los ladrones?’. “La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, escribía el Nobel en la revista Cambio.

El tema que dio nombre al disco, ‘¿Dónde están los ladrones?’, fue una respuesta al robo de una maleta con composiciones. A partir de ese álbum, iniciaba una carrera como estrella mundial de la mano de Emilio y Gloria Estefan. Tenía que grabar sus éxitos en inglés. “Fue uno de los momentos más extenuantes de mi vida. Lloré casi toda la noche pensando que no iba a ser capaz”, le confesaba al escritor.

En este momento, es difícil pensar que haya algún latino de más de treinta años que no recuerde la versión MTV Unplugged que grabó cuando una generación dependía de cada estreno de ese canal. Fans e imitadores intentaban alcanzar las notas de ‘No creo’ y ‘Si te vas’ o intentaban bailar como ella en ‘Ojos así’. “Alcanzó el puesto número 1 en la lista Top Latin Albums con fecha del 8 de abril de 2000”, señala Billboard.

Nacida el 2 de febrero de 1977, ha sido descrita en Colombia, desde siempre, como una artista superdotada con un IQ de 140. La hija de William Mebarak y Nydia Ripoll, una familia de ascendencia libanesa, escribió su primera canción, ‘Gafas oscuras’, a los siete años. Su primer disco, ‘Magia’, lo lanzó a los 14 años. Luego seguiría ‘Peligro’ (1993) y el éxito ‘Pies descalzos’ (1995), por el cual se presentó por primera vez en Perú.

De ‘Laundry Service’ a ‘Las mujeres ya no lloran’: la estrella mundial

“¿Qué Shakira prefieres?”, debaten algunos fans y no tan fans en las redes sociales, incluso, varios de los que están en las colas del Estadio Nacional. Una treintañera con ocho meses de embarazo, cuenta que se conectó al primer minuto de la preventa y que ha comprado “la entrada más cara” para estar cómoda en occidente.

Shakira fue recibida por una multitud en el aeropuerto Jorge Chávez.

Cuando Shakira con melena rubia lanzó su primer disco en inglés, ‘Laundry Service’ (2001), algunos seguidores pensaron que perdían a la que podía haber sido una rockstar si seguía cantando sobre los ladrones “repartiendo ministerios” o lamentando que, en la ausencia de Dios, adoraremos “a Michael Jackson a Bill Clinton o a Tarzán”.

Pero la barranquillera le dedicó espacio, al parecer, a cada público. Cantaba la balada ‘Underneath Your Clothes’ y mostraba en el videoclip a su pareja de entonces, bailaba en ‘Whenever, Wherever’, pero ‘The One’ era una suerte de continuación ‘Inevitable’. Después grabaría seis discos más de estudio. Billboard ubica en el puesto 5 de su discografía a ‘Fijación oral, vol. 1’ (2005) y en el puesto 4 ‘Las mujeres ya no lloran’ (2024), el que ha tenido mayor vuelo mediático en tiempos de TikTok.

Es por eso que, no resulta extraño que hoy y mañana se presente ante un estadio lleno. “Es la primera artista latina en llenar el estadio Nilton Santos”, titula la prensa brasileña sobre la locación con una capacidad para 80.000 personas. El setlist que ha escogido repasa los éxitos que mencionamos y desde la primera media hora cantará ‘Te felicito’ y ‘TQG’, que forman parte de la producción que refleja la ruptura de su relación con el padre de sus hijos, su mudanza de Barcelona a Miami y el juicio con Hacienda. A la vez, es un disco adoptado por los fans que la siguen como símbolo. Cerraría con BZRP Music Sessions.

“Como decía Madeleine Albright, ‘hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras’”, decía Shakira en entrevista con N+. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. He sido dependiente emocionalmente. Creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. Dicen que lo contrario a la depresión es la expresión”.

De hecho, sus últimas canciones también retomaron el debate sobre su música. García Márquez, adelantándose a cualquier cuestionamiento, sentenció hace 25 años. “Nada que se diga o no se diga de Shakira podrá ya cambiar su rumbo de artista grande e imparable”.