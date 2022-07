¿Qué pasó con los integrantes de La Joven sensación y a qué se dedican actualmente?

La joven sensación se convirtió en una de las agrupaciones musicales juveniles que más éxito recogió en la época de los 90 en el país. Si naciste entre los años 80 y 90, lo más probable es que recuerdes los populares temas “Tic, tic, tac” y “La culebra”. Estas canciones del género denominado tecnocumbia fueron el trampolín a la fama de la sonada orquesta.

Su repertorio musical ganó tal popularidad en el país que sonaban en la presentación de programas muy posicionados en la farándula peruana en aquel entonces. Algunos de ellos fueron: “Laura en América”, “Aló, Gisela” y “La movida de los sábados”.

Los rostros de la orquesta fueron: Christian Domínguez, Iván Andía, Jonathan Aguilar, Guillermo Cubas, Franco Cortez y Jorge Vallejos, quien años más tarde fue reemplazado por Erick Elera.

"Tic tic tac" uno de los temas más famosos de la orquesta La joven sensación cumple 20 años desde su lanzamiento. Foto: La joven sensación / Instagram fans

Separación de La joven sensación

Tras publicar sus dos últimos álbumes, su auge fue diluyéndose debido al crecimiento individual que tuvieron sus vocalistas. Es así que en el 2004, el grupo optó por separarse.

A partir de ese entonces, algunos de los miembros de la recordada orquesta de tecnocumbia continuaron su camino artístico a la vista del ojo público, mientras que otros, mantuvieron perfil bajo y se enrumbaron en proyectos menores.

Aquí, te contamos en qué se desempeñan actualmente los exintegrantes de cumbia de La joven sensación.

Guillermo Cubas

Tras pertenecer al grupo musical, Guillermo Cubas estudió la carrera profesional de Periodismo y debutó en la actuación siendo parte de la producción “Qué será de mí”. Tiempo después, decidió seguir su vena artística y conformó la agrupación Proyecto latino.

En el 2018, el exvocalista de La joven sensación se lanzó como cantante tributo del salsero Frankie Ruiz. Cubas promocionó su nueva faceta musical a través de sus redes sociales y hasta se creó una cuenta de YouTube para demostrar su talento a sus seguidores.

Cubas es imitador del cantante de salsa Frankie Ruiz. Foto: Guillermo Cubas/Instagram

Iván Andía

Fue el integrante menor de la agrupación, cuando ingresó a La joven sensación solo tenía 16 años. Por un tiempo estuvo alejado de la música y migró a Estados Unidos para formar parte de las Fuerzas Armadas del país. Además, su profesión de ingeniero le permitió desempeñarse en la labor de ensamblaje de aviones.

En su retorno a su natal Perú, el excompañero de Domínguez y Elera incursionó en la política y fue candidato a alcalde por el distrito de Bellavista por el partido Acción Popular. Sin embargo, para su mala suerte, no consiguió llegar al sillón municipal.

Iván Andía perteneció a la Fuerza Armada estadounidense. Foto: Iván Andía/Instagram

Iván Andía postuló a la alcaldía por el partido Acción Popular. Foto: Iván Andía/Instagram

Franco Cortez

Tras su participación en La joven sensación, el músico radicó algunos años en España. En el 2016, decidió unirse a Erick Elera y Mario Irivarren para formar “La trilogía”, aunque nunca perdió contacto con su colega Christian Domínguez. Incluso, estuvo presente en la íntima boda del cumbiambero y Karla Tarazona en Cuba.

De ahí que su nombre fuera mencionado en el triángulo amoroso de Christian, Karla y Vania Bludau, pues la exchica reality acusó al músico de haber ayudado a Domínguez a que pueda acercarse a ella nuevamente.

Jorge Vallejos

Jorge Vallejos, por su parte, se alejó totalmente de la música y junto a su familia, se mudó a los Estados Unidos. Según comentó Christian Domínguez en su paso por “La noche es mía” en el 2015, el músico llegó a laborar en reconocida aerolínea extranjera.

Ese mismo año, Vallejos visitó el programa “El reventonazo de la Chola Chabuca” junto a sus excompañeros de orquesta por el cumpleaños de Ernesto Pimentel. Ahí, entonaron algunos de los temas más emblemáticos del grupo juvenil.

Jorge Vallejos vivió durante un tiempo en Londres junto a su familia. Foto: Jorge Vallejos/Instagram

Erick Elera

Tras su retiro de La joven sensación, Erick Elera se sumó al consolidado grupo musical Hermanos Yaipén. Asimismo, se animó a incursionar como actor ocupando, en un inicio, papeles menores en producciones nacionales. Con el paso del tiempo, fue ganando protagonismo en la televisión y le ofrecieron personajes con más protagonismo.

Algunos de sus proyectos más ambiciosos en la pantalla chica fueron: “Néctar en el cielo”, “El profe”, “Al fondo hay sitio” y “Cumbia pop”.

El programa presentó imágenes de las primeras presentaciones de los artistas en La joven sensación. (Foto: Captura América TV)

En noviembre de 2012, contrajo matrimonio con Analía Rodríguez, con quien 3 años más tarde se separaba legalmente.

Decidió darse otra oportunidad en el amor, y en 2019, se casó con la deportista Allison Pastor. Fruto de su romance nació su segundo descendiente.

Christian Domínguez

Sin duda, una de las figuras más populares que conformó La joven sensación junto con Erick Elera. Christian Domínguez se unió a la banda Proyecto Latino tras su salida de La joven sensación e inició su carrera actoral. Fue a raíz de su gran popularidad en televisión, que fue incluido en la orquesta de cumbia “Hermanos Yaipén”.

Pero eso no fue todo, él quería más. Domínguez optó por formar su propia agrupación, la cual denominó Gran orquesta internacional y en la que desempeñó como vocalista. En el ámbito actoral, el músico tuvo aparición en producciones como: “Néctar en el cielo”, “Los del barrio”, “Mi amor el wachimán” y “Yo no me llamo Natacha”.

Christian Domínguez agradeció el apoyo de los fanáticos. Foto: difusión

En el plano amoroso, el cumbiambero se ha caracterizado por acaparar los titulares de la prensa de espectáculos por sus varias infidelidades, pero actualmente no se ha visto envuelto en escándalos. Christian Domínguez viene viviendo un feliz romance con Pamela Franco.