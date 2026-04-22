Rocío Miranda conmovió a sus seguidores al revelar que fue despedida de Panamericana Televisión, canal en el que trabajó durante casi cuatro años como conductora en distintos programas. La exvoleibolista compartió la noticia a través de sus redes sociales, en las que relató el difícil momento en el que recibió la llamada que marcó el fin de su etapa en la pantalla chica.

“Hoy recibí la llamada de mi jefe… ‘Rocío, me da pena dar esta clase de noticias, pero me han comunicado de arriba que no vas más’”, contó la deportista, quien explicó que su jefe le comentó que su salida se debe a cambios y reestructuración dentro del canal. A pesar del impacto, la conductora dejó en claro que se retira con gratitud por la experiencia vivida.

Comunicado de Rocío Miranda. Facebook

Rocío Miranda confirma su salida de Panamericana Televisión

Durante su paso por Panamericana Televisión, Rocío Miranda formó parte de diversos espacios como ‘Préndete’, ‘Teledeportes’ y ‘BDP Espectáculos’, consolidándose como una de las figuras del canal. Su participación más recordada fue en el magazine, en la que compartió conducción con Christian Domínguez y Karla Tarazona, programa que llegó a su fin a inicios de marzo de 2026 tras tres años al aire.

En su mensaje, la exvoleibolista destacó que su permanencia en el canal superó ampliamente sus expectativas, ya que anteriormente no había logrado mantenerse tanto tiempo en una misma casa televisiva. “Le digo jefe no se preocupe, antes solo duraba 6 meses en un canal (estuve en varios) y lamentablemente hay proyectos de TV que han durado hasta una semana en televisión y yo nunca pensé que iba llegar a casi cumplir 4 años en un canal (…) aprendí muchísimo para mí ha sido como estar en una universidad estudiando comunicaciones y encima me pagaban por eso”, confesó.

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Rocío Miranda agradece su paso por TV y evalúa nuevos proyectos digitales

Lejos de mostrarse afectada, la también influencer se despidió de su centro de trabajo satisfecha por lo aprendido durante los casi cuatro años. “Jefe dígale a los de arriba que me voy super agradecida y que la televisión me enseñó a que un día puedes estar frente a una cámara y al otro día no, por eso solo le digo.. ¡Gracias y hasta luego! Siempre hay que ser agradecidos, perdí un trabajo pero gané experiencia, y con Dios de mi lado nada me faltará así que seguimos siempre para adelante nunca para atrás”, afirmó.

Tras su salida, sus seguidores le sugirieron incursionar en plataformas digitales, especialmente con un pódcast. Incluso, algunos le recomendaron crear contenido enfocado en niños con autismo, tema cercano a su vida personal, ya que tiene un hijo con esa condición. Frente a ello, la influencer respondió que aún no domina el formato, pero no descarta intentarlo en el futuro.