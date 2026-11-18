Periodistas argentinos cortan llamada de Beto Ortiz en vivo tras tenso cruce por crítica a Nelson Castro: "Tomate tu tiempo de reparación" En medio de la polémica que rodea a Nelson Castro, Beto Ortiz defendió a Chiclayo y a Perú en un programa argentino. La reacción de los conductores del espacio no tardó en generar comentarios.

La polémica por los comentarios de Nelson Castro sobre Chiclayo sumó un nuevo capítulo, esta vez en la televisión argentina. Beto Ortiz se conectó mediante videollamada con el programa ‘Primicias Ya’ para explicar por qué las declaraciones del periodista provocaron indignación en Perú, pero la entrevista derivó en un intercambio incómodo con los conductores Marina Calabró y Luis Ventura.

Aunque el diálogo transcurrió sin gritos, las diferencias quedaron expuestas desde el inicio. En medio del debate, los presentadores finalizaron la llamada, situación que provocó inmediatas reacciones en redes sociales.

Beto Ortiz protagoniza tenso debate con periodistas argentinos

Desde el inicio, Beto Ortiz dejó clara su posición sobre la polémica que rodea a Nelson Castro. Para el conductor peruano, el principal problema fue la manera en que el periodista describió algunos sectores de Chiclayo durante la visita del papa León XIV. "Tenemos que partir del respeto al otro cuando nuestro trabajo consiste en hablar de la vida de los demás", sostuvo.

Acto seguido, elevó el tono de sus cuestionamientos. "Es una manera bastante clasista y bastante ignorante de referirse a una zona de uno de nuestros países que, por supuesto, está en desarrollo, que tiene gente pujante y trabajadora que trata de salir adelante", afirmó. En esa misma línea, recordó que el papa suele acudir a sectores humildes y no a los espacios más acomodados de las ciudades.

Ortiz también rechazó que la precariedad observada en algunas calles fuera motivo de escándalo. "Que un periodista se asquee porque está en una zona donde la calle es de tierra o porque los taxis son motos, es de verdad ridículo", expresó. Para reforzar su argumento, puso como ejemplo problemas sociales presentes en Argentina: "Yo he ido cincuenta veces a Buenos Aires y en la avenida Corrientes hay personas con sus colchones y sus cocinas durmiendo en la puerta de los teatros”.

Cortan llamada en vivo de Beto Ortiz en programa argentino

La observación encontró una rápida respuesta de Ventura, quien precisó que esa realidad no se oculta en su país. Por su parte, Calabró tomó distancia de la comparación planteada por el peruano: "Y es una realidad que nos duele y no la frivolizamos. Me parece que es como pagar con la misma moneda. Y los argentinos no somos Nelson".

Ortiz respondió que sus cuestionamientos estaban dirigidos exclusivamente a Castro y explicó: "No me he referido a los argentinos en general… Si tú recibes una bofetada, a menos que seas tan católico de poner la otra mejilla, obviamente, vas a responder. Los peruanos nos hemos sentido ofendidos por ese tipo de comentarios".

Fue entonces cuando Ventura salió en defensa de Nelson Castro y le recomendó al peruano esperar el descargo de su compatriota. "Beto, tomate tu tiempo de reparación. Yo creo que Nelson va a tomar conciencia y, seguramente, habrá una respuesta y un pedido de disculpas. A lo mejor no fue un buen momento. Pero tenés paciencia porque tiene una buena calidad humana y es un buen profesional", manifestó.

Beto Ortiz se conectó por videollamada con el programa argentino 'Primicias Ya'.

Lejos de retroceder, Ortiz insistió en que el problema de fondo seguía siendo el mismo. Además, recordó zonas de Argentina que el papa León XIV visitó y descartó que un reportero deba sorprenderse por encontrarse con esa realidad. En ese sentido, Calabró reconoció: "Y entendemos por qué la molestia y el fastidio. Lo comprendemos perfectamente y estamos con el pueblo peruano", expresó.

Tras recordar la cercanía histórica entre Perú y Argentina, Ortiz continuó desarrollando sus argumentos. Sin embargo, Ventura intervino para despedirse: "Beto, sigan así y lo agradecemos. Te mandamos un abrazo". Segundos después, Calabró agregó: "Y no nos olvidamos de Malvinas. Gracias, Beto". De esa manera, el programa puso fin a la videollamada con el periodista peruano, desenlace que rápidamente generó comentarios en redes sociales.