Erick Zapata, novio de Erika Villalobos, expone la fuerte reacción de su hija tras hacer público su romance con la actriz: "Fue abrumador" Erika Villalobos se presentó por primera vez junto a su pareja, Erick Zapata. El empresario contó que su hija le hizo un duro reclamo al conocer que había hecho público su romance con la actriz.

Erick Zapata y Erika Villalobos compartieron nuevos detalles de su romance durante su participación en el podcast 'Imperfectas', donde recordaron cómo surgió la atracción entre ambos y los momentos que marcaron el inicio de su relación. La pareja habló de sus primeros besos, un abrazo que dejó una impresión especial en el empresario y las visitas sorpresa que contribuyeron a fortalecer su vínculo.

Durante la conversación, el novio de la actriz también se refirió a la exposición pública de su historia de amor y contó cómo reaccionó su entorno cuando decidió hacerla pública. En particular, reveló el reclamo que recibió de su hija, quien ya conocía la relación, pero no esperaba que su padre compartiera la noticia.

Erika Villalobos y Erick Zapata cuentan cómo comenzó su romance

Durante la entrevista, Erika Villalobos y Erick Zapata reconstruyeron los primeros momentos de su historia sentimental y explicaron cómo fue creciendo la cercanía entre ambos. La actriz señaló que inicialmente sintió una fuerte atracción física por el empresario, aunque aclaró que sus sentimientos se desarrollaron progresivamente.

"Ya vino una conexión física real, ¿no? Ya nos besamos y ahí te das cuenta de la conexión. Sentí que era un chico hermoso. No fue amor a primera vista, pero, quería seguir conociéndolo", manifestó la actriz.

Por su parte, el empresario recordó uno de los episodios que más lo marcaron al comienzo de su romance: el primer abrazo que compartieron. Según contó, aquella experiencia despertó en él una sensación especial y le hizo pensar que entre ambos podía surgir algo más.

La pareja también recordó cómo mantuvo la cercanía a pesar de la distancia. Entre llamadas, propuestas espontáneas y viajes, ambos encontraron distintas maneras de compartir tiempo juntos. Zapata evocó una ocasión en la que Villalobos le planteó la posibilidad de comprar un pasaje para visitarlo, propuesta que recibió con entusiasmo.

"Y me llama y me dice: ‘¿Y si compro un pasaje?’. Y yo: ‘Me parece genial’", relató el empresario.

El reclamo de la hija de Erick Zapata tras hacer pública su relación con Erika Villalobos

Otro de los momentos que llamó la atención durante la entrevista estuvo relacionado con la decisión de Erick Zapata de hacer pública su relación con Erika Villalobos. El empresario reconoció que la exposición mediática no le ha resultado especialmente incómoda y, entre risas, admitió que descubrió que tiene un lado bastante figuretti.

No obstante, contó que la reacción de las personas cercanas a él fue distinta a lo que esperaba. Aunque su hija ya estaba enterada del romance con la actriz, aparentemente no tenía previsto que su padre compartiera la noticia con otras personas, por lo que no tardó en manifestarle su incomodidad.

"Mi hija, por ejemplo, me llama y me dice ‘¿no que no le ibas a decir a nadie?’. Comenzaron a llegar un montón de mensajes, fue abrumador", expresó el novio de Erika Villalobos.