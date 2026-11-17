Christian Domínguez junto a Rebeca Escribens protagonizaron un divertido momento, tras la presentación de un informe sobre Baruj Ocharán, integrante de Armonía 10, quien tomó la radical decisión de no aceptar muestras de afecto de sus admiradoras como una muestra de respeto hacia su actual pareja.

A raíz de esta nota, los conductores de 'América Hoy' comenzaron a opinar sobre los límites que deben mantener los artistas con su público. Fue en ese instante cuando Edson Dávila bromeó asegurando que él sí aceptaría expresiones de amor de sus seguidoras, dando pie a que el protagonista de 'Mi amor, el wachimán' tomara la palabra para sorprender a todos con una inesperada confesión.

Christian Domínguez revela que dejó de manifestar muestras de cariño a sus seguidoras

El líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que su forma de interactuar con las fanáticas cambió radicalmente desde hace cinco años. El cantante explicó que prefiere evitar cualquier tipo de acercamiento físico tras concluir sus shows para no dar pie a especulaciones que puedan perjudicar su imagen.

"Yo hacía eso como tú, eso era antes. Yo estaba de acuerdo contigo hasta hace unos cinco años atrás. Hoy por hoy la gente es tan malintencionada que no te puedes acercar a nadie", manifestó el intérprete de cumbia, mientras comentaba a sus compañeros que ahora prioriza la prudencia frente a las cámaras y el público.

La reacción de Rebeca Escribens frente a las declaraciones de Christian Domínguez

Las palabras del esposo de Karla Tarazona sobre la supuesta distancia con las mujeres no pasaron desapercibidas para Rebeca Escribens. Fiel a su estilo, la presentadora de espectáculos interrumpió la explicación del artista para cuestionar su discurso, recordándole indirectamente sus mediáticos escándalos de infidelidad.

La conductora confrontó al músico y puso en tela de juicio su proclamado cambio de actitud. "Bien sinvergüenza eres, no has madurado", sentenció la conductora de América Televisión entre risas, dejando al intérprete del famoso tema 'Tic Tic Tac' sin argumentos para defender su postura.