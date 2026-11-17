Christian Domínguez advierte a su hija por rumores de romance con cantante 6 años mayor: "Pobre de ti" Christian Domínguez encaró a su hija tras ser vinculada con el creador de contenido MacBridde. Tras las suposiciones, la modelo tuvo que explicar su relación con el también cantante señalando una respuesta rotunda.

Christian Domínguez no pudo evitar mostrar su lado más sobreprotector luego de que su hija Camila Domínguez fuera vinculada en redes sociales con el creador de contenido MacBridde. Pocos días después de que la joven cumpliera 18 años, sus constantes apariciones junto al influencer, de 24, despertaron especulaciones entre los usuarios.

Ante los comentarios, Camila decidió pronunciarse durante su reciente participación en el programa digital 'No aclares que oscureces'. En ese espacio, recordó que conoció al también cantante cuando todavía tenía 17 años. Además, contó que las transmisiones en vivo que compartió con él despertaron la inquietud de su padre.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el emparejamiento entre su hija Camila y MacBridde?

Según el testimonio de Camila Domínguez, la exposición de ambos en plataformas de streaming llevó a que el intérprete de cumbia la abordara en privado para pedirle explicaciones. El cantante le preguntó si sentía algún interés romántico por MacBridde, pero ella negó que tuviera intenciones de iniciar una relación con él.

Aunque su respuesta tranquilizó inicialmente al músico, este no dudó en lanzarle una advertencia. De acuerdo con el relato de la joven, su padre le dijo con firmeza: 'Pobre de ti, Camila', dejando en claro que no aprobaría un eventual romance con el creador de contenido.

Christian Domínguez bromea sobre el físico de MacBridde

Además de expresar su preocupación por los seis años de diferencia de edad, el cumbiambero también hizo comentarios sobre la apariencia física del influencer. Entre risas, Camila contó que su padre se mostró aliviado al saber que no eran pareja y bromeó sobre la contextura delgada del joven.

Según relató la hija de Melanie Martínez, Domínguez comentó en tono sarcástico que la vinculaban con un muchacho tan flaco que parecía que, si respiraba fuerte, saldría volando por los aires. Lejos de incomodarse, la joven siguió la broma de su padre y reiteró que no mantenía un vínculo amoroso con el cantante.