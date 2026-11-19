Novia de Mark Vito sorprende al revelar cómo hizo una venta de 1 millón de dólares a sus 23 años: “Fue algo estúpido” La empresaria Leslie Echevarría contó por primera vez aspecto inédito de su vida privada.

Leslie Echevarría, de 31 años, es la novia y prometida del tiktoker Mark Vito. Ambos cuentan con millones de seguidores en redes sociales, donde comparten a diario videos de humor. Sin embargo, la joven, quien reveló que tiene autismo, también ha logrado destacar en el mundo de los negocios gracias a su emprendimiento educativo 'Only One Coin', que ofrece clases de inglés a solo 0.60 céntimos la hora.

Recientemente, la creadora de contenido publicó un video en el que contó cómo consiguió cerrar una venta de 1 millón de dólares cuando tenía 23 años y trabajaba organizando paquetes turísticos para clientes de lujo. "Fue algo estúpido. Yo trabajaba con clientes de lujo y recuerdo que había como 100 científicos que iban a venir de Asia a Perú y Brasil, y tenía que armarles todo su paquete de viaje", contó en un comienzo Leslie Echevarría al recordar aquella experiencia.

Leslie Echevarría contó detalle oculto de su vida privada. Foto: Instagram.

Leslie Echevarría cuenta cómo logró hacer una venta de 1 millón de dólares

Leslie Echevarría explicó que el grupo de científicos extranjeros tenía previsto visitar Machu Picchu, por lo que debía organizar todos los detalles de su viaje, desde los pasajes y hospedajes hasta las comidas y actividades recreativas. Sin embargo, según su testimonio, el primer inconveniente surgió cuando intentó reservar el tren Hiram Bingham, considerado uno de los servicios ferroviarios más lujosos de Perú, pero no encontró espacios disponibles.

"Gracias a Dios les encontré espacio en hoteles Belmont. Y dije: "Pucha, ¿ahora qué hago? Los coloco en el First Class (primera clase) de Inca Rail. A pesar de eso, les mandé la cotización y el cliente estaba como dudoso", señaló la tacneña.

Ante la posibilidad de perder los clientes, la novia de Mark Vito decidió investigar los gustos de cada uno de los viajeros. Para ello, revisó sus perfiles de Facebook y buscó información sobre sus publicaciones, seguidores e intereses.

"Dije: "¿Qué hago? Y como yo soy tan obsesiva, porque es mi superpoder, yo tenía la lista de pasajeros con todos sus nombres. Me puse a buscar persona por persona en Facebook. Busqué a qué le daban like, a quiénes seguían, qué publicaban, qué post compartían, de estas casi 100 personas. ¿Ustedes harían eso? Ahí yo me di cuenta de que todas estas personas tenían algo en común. Recuerdo que me quedé hasta las cuatro a. m. en la empresa. A todos les gustaba el yoga, meditación", recordó.

Al descubrir esa afición en común, Leslie Echevarría tuvo una idea para mejorar la experiencia de los visitantes. Coordinó clases de yoga y meditación en los hoteles donde se hospedarían, además de preparar espacios con frutas y distintas bebidas para que disfruten.

"En todos los hoteles en los cuales ellos se iban a quedar, les voy a colocar en la parte de la azotea un horario específico para que hagan yoga, con una estación de frutas, de distintas aguas, con un profesor de yoga y meditación para que tengan algo que les guste hacer. Y voy a poner algunos horarios para que elijan. Y solo por ese detalle, hicieron la compra", contó la hoy empresaria.

Según explicó, aquella propuesta fue clave para convencer al cliente y concretar la venta de un millón de dólares cuando apenas tenía 23 años.