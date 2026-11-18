Hija de Christian Domínguez confiesa que se burla de la boda de su padre con Karla Tarazona: “Alteró la línea del tiempo” La joven modelo Camila Domínguez habló sobre la boda de su padre, Christian Domínguez, con Karla Tarazona, a la que decidió no asistir.

La hija mayor de Christian Domínguez, Camila Domínguez, de 18 años, volvió a hablar sobre su vida personal y la relación que mantiene actualmente con su padre, luego del distanciamiento que ambos atravesaron.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue el matrimonio del cantante con Karla Tarazona. Ahora, con una relación más cercana con su progenitor, la modelo contó que incluso bromea con su padre sobre su boda.

"Para mí, lo más descabellado es que hayan pasado cuatro años, que se haya casado, es que la línea de tiempo lo alteró lo suficiente. Siempre tuve fe y llegó la fe", comentó entre risas.

Camila Domínguez cuenta cómo se burla de su padre por su boda con Karla Tarazona

En una entrevista para el programa 'No aclares que oscureces', Camila Domínguez confesó que suele molestar a su padre, Christian Domínguez, con bromas sobre su pasado sentimental. Incluso, recordó que le enviaba memes relacionados con la famosa ‘línea del tiempo’, frase que se hizo popular en redes sociales por el periodo en que el cantante no protagonizaba un ampay.

"Yo soy la que más fastidia a mi papá, yo le mandaba los memes de la línea del tiempo. Hasta yo digo que ha alterado la línea del tiempo, mejor regresa…", comentó entre risas.

La joven también dejó ver la confianza que existe actualmente entre ambos, pues ya no tiene reparos en bromear con el cantante sobre algunos episodios de su vida. Sin embargo, cuando le preguntaron qué fue lo que más le sorprendió de la boda con Karla Tarazona, prefirió no dar detalles.

"Ay no sé, es que no puedo decir, me va a ma***", respondió Camila, provocando risas entre los conductores.

Camila Domínguez y la vez que no asistió a la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Camila Domínguez quedó fuera de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona debido a los problemas que atravesaba con su padre. En aquel momento, ambos mantenían una relación distante y la joven prefirió no acompañarlo en la ceremonia.

El conflicto se habría originado por un altercado con la conductora de televisión en la casa del cantante, episodio que dio bastante que hablar en los programas de espectáculos.

Sin embargo, esa etapa parece haber quedado atrás. Durante su reciente entrevista, Camila dio a entender que recuperó la cercanía con su progenitor e incluso contó que ahora se permite hacerle bromas sobre sus relaciones amorosas.

La ausencia de la joven en el matrimonio fue especialmente comentada por tratarse de la hija mayor del cantante. Pese a ello, las diferencias que existían entre ambos en ese entonces marcaron su decisión de no asistir.