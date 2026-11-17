Grupo 5 celebra su multitudinario concierto en Base Aérea Las Palmas e histórico presentación en Madrid: “¡Gracias Dios!” Grupo 5 cierra el 2026 con grandes logros y lanza su nuevo álbum 'Live in Madrid' tras un exitoso concierto en la Base Aérea Las Palmas para despedir al papa León XIV.

La orquesta lanzará su nuevo álbum ‘Live in Madrid’, que captura lo mejor de su show en el Palacio Vistalegre, donde congregaron a 14 mil personas en Europa.

La orquesta lanzará su nuevo álbum ‘Live in Madrid’, que captura lo mejor de su show en el Palacio Vistalegre, donde congregaron a 14 mil personas en Europa. Foto: difusión.

Grupo 5 está cerrando el 2026 con grandes logros nacionales e internacionales. Además de imponerse ante gigantes de la música tropical en los Premios Heat 2026 y ofrecer un multitudinario concierto en la Base Aérea Las Palmas para despedir al papa León XIV, la agrupación monsefuana anunció el estreno de su nuevo álbum 'Live in Madrid', una producción que recoge los mejores momentos de su multitudinario concierto en el Palacio Vistalegre de España.

Grupo 5 agradece acogida en multitudinario concierto en Surco

La despedida del papa León XIV en Perú estuvo marcada por una emotiva presentación musical a cargo de Grupo 5, agrupación liderada por Christian Yaipén, que puso el ritmo de la cumbia en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco. Más de un millón de fieles se reunieron en este recinto para acompañar al Sumo Pontífice durante su última actividad pública en el país. Para esta ocasión especial, la reconocida orquesta de cumbia norteña interpretó canciones religiosas adaptadas a su inconfundible estilo, generando un ambiente de alegría y celebración entre los asistentes.

“Un momento que quedará marcado en nuestros corazones para siempre. ¡Gracias Dios por todas tus bendiciones!”, expresó la orquesta norteña en sus redes sociales, junto a fotos y videos de su presentación en Surco, donde dos religiosas fueron captadas bailando al ritmo de Grupo 5, protagonizando una divertida escena que rápidamente despertó reacciones en las redes sociales.

Grupo 5 inmortaliza su éxito en Europa con su álbum Live in Madrid

Grupo 5, considerado uno de los referentes más importantes de la música tropical peruana, expresó su emoción por el lanzamiento oficial de su nueva producción discográfica 'Live in Madrid'. El espectáculo, que reunió a 14.000 asistentes y logró agotar todas las entradas, representa uno de los acontecimientos más importantes en la trayectoria internacional de la orquesta de cumbia. Ya está disponible en las principales plataformas digitales de música, gracias a la distribución internacional de ONErpm Perú.

El álbum incluye el registro completo de su presentación en Madrid, donde miles de seguidores disfrutaron de una noche llena de música, baile y emoción. Este concierto marcó un nuevo logro para la agrupación al convertirse en una de sus presentaciones más multitudinarias en territorio europeo.

Durante el espectáculo, la orquesta encabezada por los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipén interpretó un total de 36 canciones que forman parte de su exitoso repertorio musical. Los asistentes corearon los temas más populares de la agrupación, demostrando la gran acogida que mantiene la cumbia peruana entre el público que reside fuera del país.

Como parte de la promoción de 'Live in Madrid', Grupo 5 eligió el 'Mix Costeñita' como tema principal del lanzamiento. Esta interpretación reúne conocidas melodías de la música norteña y refleja la energía que caracterizó al concierto. A través de esta producción en vivo, la agrupación busca transmitir la emoción de aquella noche, así como la conexión que logró establecer con los miles de espectadores que asistieron al Palacio Vistalegre.