Camila, hija de Christian Domínguez, se quiebra al enterarse EN VIVO de tremendo desplante de su padre pese a reconciliación: "No puede ser" La hija de Christian Domínguez protagonizó un inesperado momento en vivo al enterarse de una actitud de su padre que la dejó completamente desconcertada, pese a que días antes había anunciado emocionada que ambos retomaron su relación tras un año distanciados.

La reconciliación entre Camila Domínguez y su padre, Christian Domínguez, parecía marcar el inicio de una nueva etapa en su relación familiar, luego de permanecer uno año distanciados. Durante la edición del lunes 16 de noviembre del podcast 'No aclares que oscureces', la hija de Melanie Martínez compartió su emoción por haber retomado el vínculo con el cantante y aseguró que se sentía mucho más tranquila tras dejar atrás las diferencias que los mantuvieron alejados.

Sin embargo, lo que parecía ser un momento de felicidad terminó convirtiéndose en una incómoda sorpresa para la modelo, quien se enteró en vivo de un detalle que evidenciaría que la cercanía con su padre todavía no sería completa. La joven quedó en shock al descubrir que el líder de La gran orquesta internacional no la tendría agregada entre sus contactos de WhatsApp, pese a que sí cuenta con una fotografía de perfil, nada menos que de su boda con Karla Tarazona. El inesperado dato provocó una evidente reacción de desconcierto en la joven, quien no pudo ocultar su sorpresa ante el desplante.

Camila Domínguez reacciona a desplante de su padre

La situación tomó un giro inesperado cuando Camila Domínguez decidió comunicarse telefónicamente con su padre durante la transmisión del podcast. Sin embargo, pese a sus intentos por contactarlo, Christian no respondió la llamada. Fue entonces cuando Dafonseka, uno de los conductores del espacio digital, reparó en un particular detalle de WhatsApp: el número del cantante aparecía inicialmente sin fotografía de perfil, lo que despertó las sospechas de la joven.

Ante esta observación, la joven modelo no pudo evitar bromear sobre la posibilidad de que su padre no la tuviera agregada o incluso la hubiera bloqueado. Aunque Abnner Robles, productor del programa, también creyó inicialmente que el artista no contaba con una imagen de perfil, segundos después descubrió que sí tenía una fotografía visible. Lo que más sorprendió a la joven fue comprobar que se trataba de una instantánea de la boda de Christian Domínguez con Karla Tarazona.

La reacción de Camila fue inmediata y expresó su desconcierto frente a las cámaras: "No puede ser posible que no me hayas agregado. Yo pensé que no tenías foto de perfil y me vengo a enterar en vivo y en directo que no es así". El episodio dejó a la hija de Melanie Martínez visiblemente sorprendida, especialmente porque se produjo poco después de haber anunciado públicamente que había retomado la relación con su progenitor.

Camila, hija de Christian Domínguez, revela detalles de la reconciliación con su padre

Inicialmente en el podcast, Camila Domínguez había sorprendido al contar que logró retomar la comunicación con su padre después de permanecer un año distanciados. La joven se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa familiar y confesó que recuperar el vínculo con su progenitor le había permitido encontrar mayor tranquilidad.

Asimismo, la hija de Melanie Martínez reconoció que el distanciamiento fue una experiencia complicada, pero aseguró que actualmente se encuentra en una mejor situación emocional.

“Yo no creo que soy ni la primera ni la última. La diferencia mía es que ha sido público, ¿no?...Creo que la relación con tu papá o con tu mamá tiene que ser sagrada, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida: estar bien con tus papás”, expresó.

“Estar bien con tus papás da una tranquilidad increíble y yo en este momento me siento muy tranquila”, agregó la hija del cantante de cumbia.