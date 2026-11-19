Lesly Águila se traga un mosquito en pleno concierto de Corazón Serrano y detiene su show La cantante Lesly Águila protagonizó insólito percance durante show de Corazón Serrano en Lambayeque.

Lesly Águila protagonizó un curioso momento durante una presentación de Corazón Serrano por el aniversario de Túcume, en Lambayeque. La cantante, de 32 años, estaba a punto de iniciar uno de sus temas cuando, de pronto, tuvo dificultades para hablar y tuvo que dejar el micrófono.

La integrante de la agrupación de cumbia piurana dejó de cantar y comenzó a tomar agua, lo que llamó la atención de sus compañeras y del público, que no entendían qué estaba pasando. Sin embargo, poco después se conoció el motivo de su inesperada reacción.

Lesly Águila revela que se comió un mosquito en pleno concierto

Mientras bebía agua, Lesly Águila le contó a una persona del equipo de producción de Corazón Serranoque se había tragado un mosquito por accidente. La situación provocó las risas de sus compañeras, quienes también quisieron saber cómo se encontraba la cantante.

La propia cantante tomó con humor lo ocurrido y contó entre risas lo que acababa de pasar. El curioso episodio también llamó la atención de los asistentes, pues la artista tuvo que interrumpir por unos momentos su presentación debido al incidente.

Tras superar el percance, la histórica vocalista regresó al frente del escenario y continuó con el espectáculo junto a sus compañeras de Corazón Serrano.

¿Quién es el novio de Lesly Águila?

Lesly Águila mantiene una relación sentimental con Jhon Peña, músico y percusionista de Corazón Serrano. Aunque durante los primeros meses prefirió mantener su romance en privado, ambos hicieron pública su relación en abril de este año, cuando compartieron fotografías de sus vacaciones juntos.

Desde entonces, la cantante ha mostrado algunos detalles de su romance en redes sociales. En octubre de 2026, la pareja celebró sus ocho meses de relación y Jhon Peña le dedicó un romántico mensaje por Instagram, en el que expresó sus deseos de seguir construyendo un futuro a su lado.