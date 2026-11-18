Pamela López le hace competencia a su aún esposo y Pamela Franco con su nuevo panetón ‘Kitty Pam’: “Sin bromato artificial” Pamela López lanzó su panetón 'Kitty Pam' y le mandó indirecta a Christian Cueva y Pamela Franco. Además, la empresaria reveló cómo la terapia la ayudó a superar la depresión tras su separación del futbolista.

Pamela López volvió a rivalizar con Christian Cueva y Pamela Franco, pero esta vez con su nueva marca de panetón 'Kitty Pam'. La aún esposa del jugador de 'Sport Boys' lanzó su nuevo postre navideño resaltando que el alimento no contiene bromato artificial, químico dañino, el cual se encontró en el producto perteneciente a su expareja.

Tras su regreso de los premios Heat 2026, la empresaria comentó en el programa de streaming 'Nadie sabe', su próximo nuevo emprendimiento. Asimismo, la influencer detalló sus duros momentos tras su separación con el popular 'Aladino' y resaltó lo importante que fue la terapia psicológica para ella en su lucha contra la depresión.

¿Pamela López le lanza indirecta a su homónima y a su expareja?

La expareja del que falló el gol a Dinamarca reapareció en las pantallas de la farándula peruana tras su paso por los premios Heat 2026, en el espacio conducido por Samantha Batallanos, para contar su experiencia en el evento. Adicionalmente, brindó detalles del producto con el que pretende rivalizar con el padre de sus hijos y su homónima en el mercado de los panetones.

“Voy a sacar mi panetón ‘Kitty Pam’, pero a diferencia de otros panetones que circulan en el mercado y que tienen que regalarlos porque no los compra, es que este panetón tiene bromato”, sentenció la empresaria, aludiendo a 'Mi cholito', producto del mismo tipo perteneciente a su expareja, el cual tuvo críticas por contener bromato artificial, compuesto señalado como cancerígeno.

'Kitty Pam' rememora su dura etapa tras su separación con Christian Cueva

Tras ser consultada acerca de los resultados de la terapia psicológica en casos de violencia, la influencer se sinceró señalando los resultados favorables que pudo obtener con respecto a su paz mental, aún así, señaló que esos episodios no se pueden olvidar. Asimismo, relató sus tensos momentos con su expareja y su función con respecto a sus hijos durante ese momento.

“Llevé terapia, te ayuda mucho. Pero a olvidar, no. Me tocó experimentar en carne propia lo que he vivido, lo que ya todo el mundo sabe. Estaba destruida y al mismo tiempo me tenía que reconstruir, porque tenía tres criaturas que no entendían la situación y que necesitaban de mí”.