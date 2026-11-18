Jossmery Toledo rompe su silencio tras declaraciones de la esposa de Paolo Hurtado: "Si voy a abrir mi boca, todo se quema" Jossmery Toledo se pronunció con comentarios irónicos luego de las declaraciones de Rosa Fuentes. El futbolista Paolo Hurtado logró reconciliarse con su esposa tras serle infiel con la influencer.

La influencer Jossmery Toledo y el futbolista Paolo Hurtado tuvieron una relación clandestina entre 2022 y 2023. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram Foto: composición LR/Amor y Fuego/Instagram

Las recientes declaraciones de Rosa Fuentes sobre cómo logró reconstruir su matrimonio con Paolo Hurtado volvieron a poner sobre la mesa uno de los episodios más comentados de la farándula nacional. Aunque la esposa del futbolista habló desde una etapa distinta de su vida, el tema inevitablemente reavivó el interés por la posición de Jossmery Toledo, con quien el deportista sostuvo una relación clandestina cuya exposición coincidió con el embarazo de su cónyuge.

Consultada al respecto por las cámaras de espectáculos, la exsuboficial evitó entrar en una confrontación pública. Sin embargo, dejó frases que no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Jossmery Toledo responde a declaraciones de esposa de Paolo Hurtado

Durante una conversación con el programa ‘Amor y Fuego’, Jossmery optó por responder con ironía tras las declaraciones de Rosa Fuentes. Entre bromas sobre una supuesta nueva relación y hasta un imaginario embarazo, dejó claro que no tenía intención de profundizar en el tema. “Estoy casada. Bueno, comprometida. Eso es lo que quería decir: estoy comprometida. O sea, por favor, yo de verdad estoy súper enamorada. Tengo ya mi pancita. Mi bebito está dos meses acá, así que no tengo nada que opinar”, declaró.

No obstante, segundos después lanzó una advertencia que terminó acaparando la atención al insinuar que conoce detalles que prefiere mantener en reserva. “Estoy pasando un proceso de enamoramiento con mi novio. Te presento, así que no puedo opinar. No puedo opinar de ese tema de verdad, por favor. Estoy cansada. Yo estoy en otra etapa de mi vida, no voy a comentar porque si yo voy a abrir mi boca, todo se quema”, señaló la expolicía, sin ofrecer mayores precisiones.

“No tengo nada que opinar”: Jossmery Toledo marca distancia de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

Más adelante, Toledo recordó que ya se pronunció sobre la polémica que protagonizó junto al popular ‘Caballito’ y remarcó que considera aquel capítulo completamente cerrado. En esa línea, destacó que asumió su responsabilidad pública cuando estalló el escándalo de infidelidad. “Ya pasó lo que pasó. Pedí disculpas de la situación hace mucho tiempo y siento que ya no tengo nada que opinar de eso”, sostuvo.

Antes de concluir, Jossmery también coincidió parcialmente con algunas apreciaciones ofrecidas por Rosa Fuentes sobre el entorno del fútbol. Aunque evitó profundizar en experiencias personales, afirmó que se trata de un mundo con muchas sombras, pero aclaró que esa realidad no es exclusiva del deporte. “Ese mundo es muy cochinazo. Claro, igual que la farándula, igual que todo, igual que su mundo, así que todos tenemos nuestro lado oscuro. Creo que nadie es perfecto, en general, ¿no? Así que no tengo nada que responderle. Les deseo paz y amor”, sentenció.

La relación clandestina entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo salió a la luz años atrás y provocó una fuerte crisis en el matrimonio del jugador con Rosa Fuentes. Tras la controversia, el deportista realizó diversos intentos para recuperar a su familia y reconstruir el vínculo con la madre de sus hijos. Finalmente, en junio de 2026, la pareja confirmó públicamente su reconciliación, poniendo fin a meses de especulaciones y mostrando una nueva etapa en su relación.