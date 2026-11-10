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Christian Cueva presume lujosos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil y se luce romántico con Pamela Franco

Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al mostrar dos relojes de lujo similares al Santos de Cartier, cuyo precio superaría los S/640.000. Además, presumió su complicidad con Pamela Franco en una romántica publicación.

Christian Cueva luce lujosos accesorios valorizados en S/640 mil. Composición LR. Instagram
Christian Cueva luce lujosos accesorios valorizados en S/640 mil. Composición LR. Instagram
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Christian Cueva volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras mostrar algunos detalles de su vida personal en su cuenta de Instagram. Esta vez, el aún esposo de Pamela López sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de dos exclusivos relojes cuyas características recuerdan a una de las colecciones más cotizadas de Cartier.

Los aparentemente exclusivos accesorios estarían relacionados con el modelo Santos de la reconocida firma francesa, cuyo precio de referencia alcanzaría los S/640.000. Sin embargo, no se ha confirmado si las piezas que difundió el exjugador de la selección peruana son originales. Por otro lado, el popular 'Aladino' también compartió una publicación junto a Pamela Franco, con quien protagonizó un tierno momento.

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Todos los detalles acerca de los exclusivos relojes estilo Santos de Cartier que lució Christian Cueva

A través de sus historias de Instagram, el cantante de la nueva versión de 'Cervecero' reposteó una publicación de la marca 'JC Joyería Perú', en la que aparecían dos llamativos relojes de lujo. Ambos lujosos complementos presentaban incrustaciones brillantes, correas negras y una caja cuadrada acompañada con tornillos visibles en el bisel.

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Estos detalles guardan similitud con los diseños Santos de Cartier, una de las líneas más reconocidas de la prestigiosa marca francesa y bastante apreciada entre los aficionados a la relojería de lujo. Aunque no existe confirmación sobre la autenticidad de los distinguidos complementos, el precio de referencia de los modelos mencionados llegaría a superar los S/640.000, una cifra que no pasó desapercibida entre los usuarios.

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El popular 'Aladino' muestras lujosos accesorios en sus redes sociales. Composición LR. Instagram

Christian Cueva muestra lujosos accesorios en sus redes sociales. Composición LR. Instagram

Christian Cueva junto a Pamela Franco entre lujos y romance

Además de los exclusivos relojes, el jugador de Los Porteños también llamó la atención al compartir una publicación de Pamela Franco. En las fotografías, los intérpretes de 'Nos Queremos y Qué' aparecen abrazados frente a un espejo, mientras lucen mascarillas faciales blancas durante un momento de complicidad en casa.

La homónima de Pamela López acompañó el collage con el mensaje "Con mi amorcito", una expresión de cariño que ‘Cuevita’ decidió compartir con sus propios seguidores. De esta manera, el que falló el penal contra Dinamarca dejó ver nuevamente la cercanía que mantiene con su actual vínculo amoroso.

Christian Cueva y Pamela López gritan su amor a los cuatro vientos. Composición LR. Instagram

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