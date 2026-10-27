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Pamela López hace confesión sobre el fin de su relación con Paul Michael: “Sentí que podía haber sido usada”

Pamela López reveló por qué comenzó a dudar de su relación con Paul Michael durante su participación en 'La Granja'. Asimismo, confesó que llegó a sentir que podía haber sido usada por su expareja.

Pamela López revela detalles de su relación con Paul Michael. Composición LR. YouTube.
Pamela López revela detalles de su relación con Paul Michael. Composición LR. YouTube.
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Pamela López sorprendió al hablar sobre el final de su romance con Paul Michael y revelar las dudas que surgieron durante su participación en el reality 'La Granja'. En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la aún esposa de Christian Cueva explicó que, aunque el cantante llegó a su vida en un momento en el que necesitaba afecto, con el tiempo comenzó a cuestionar algunos aspectos de la relación.

La influencer reconoció que llegó a sentir que podía haber sido usada, debido a que percibía que su entonces pareja tenía otras prioridades e intereses. Sin embargo, aclaró que nunca conversó directamente con el cantante sobre estas inquietudes y admitió que pudo haberse equivocado al interpretar su comportamiento.

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Pamela López cuestionó las prioridades de Paul Michael durante su relación

La empresaria explicó que el chico reality apareció en una etapa personal en la que se sentía emocionalmente vulnerable. Según relató, el intérprete le brindó aquello que necesitaba en ese momento, aunque precisó que sus carencias no estaban relacionadas con el dinero. "Él llega a mi vida en un momento en el que yo estaba bastante carente de afecto. Y llegó a darme todo lo que yo necesitaba, que no era económico", expresó al recordar cómo comenzó su vínculo sentimental con el artista.

No obstante, durante su paso por 'La Granja', la creadora de contenido empezó a experimentar sentimientos encontrados y a observar la relación desde otra perspectiva. Fue entonces cuando surgieron interrogantes sobre las prioridades de Paul Michael y el lugar que ella ocupaba en su vida. "Había otro punto que yo comencé a ver, de repente equivocadamente, porque nunca lo hemos hablado. Yo veía que él tenía otras prioridades, otros deseos, me sentí que podía haber sido usada", confesó López.

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Pamela López revela detalles de su vida privada con Paul Michael

Otro aspecto que Pamela López abordó en la entrevista estuvo relacionado con la cercanía física y las muestras de afecto que existían entre ambos. La influencer aclaró que sus dudas durante 'La Granja' no surgieron porque sintiera que Paul Michael había dejado de quererla. Por el contrario, aseguró que él continuaba buscando momentos de intimidad y expresando sus sentimientos.

"Lo que yo sentí en La Granja no era que me había dejado de querer, no iba por ese lado. Todo lo contrario, él me pedía estar más íntimamente juntos como pareja, él todo el tiempo quería estar encima y me decía ‘besar no es malo’", relató al explicar cómo percibía el comportamiento del integrante de 'Combinación de la Habana'.

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