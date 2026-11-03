Pamela López exige a Christian Cueva que cuide a sus hijos durante su viaje a México: “Que se ponga los pantalones como padre” Pamela López cuestionó el rol de Christian Cueva como padre y le pidió que priorice a sus tres hijos mientras ella participa en los Premios Heat en México.

Pamela López volvió a pronunciarse sobre sus diferencias con Christian Cueva y le envió un contundente mensaje antes de viajar a México. La influencer fue abordada por periodistas de 'Amor y fuego' en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde manifestó su expectativa de que el futbolista aproveche los días que permanecerá fuera del país para compartir más tiempo con sus tres hijos.

La empresaria trujillana, quien participará en los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta, dejó en claro que espera una mayor participación del popular 'Aladino' en las actividades cotidianas de los menores. Además, cuestionó que el deportista no pueda organizar sus horarios de entrenamiento y otras obligaciones para dedicarles tiempo a sus pequeños.

Pamela López advierte a Christian Cueva previo a su viaje a los Premios Heat

La empresaria no ocultó su molestia al referirse a las responsabilidades del jugador de Sport Boys como padre y pidió que asuma un papel más activo durante la semana que ella estará ausente y visite a sus hijos diariamente, en lugar de limitar el tiempo que comparte con ellos.

“Ojalá, espero que este tiempo que yo esté ausente, que ojalá se ponga los pantalones como padre y que pueda verlos. Todos los días, la semana que yo no voy a estar”, manifestó.

Pamela López asegura que su separación con Cueva es lo mejor que la ha pasado

Tras ser consultada sobre cómo considera que cambió su vida después de terminar su relación sentimental con el exjugador de la selección. La influencer aseguró que la separación tuvo un impacto positivo en su desarrollo personal y como mujer. “De todas maneras, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida en cuanto a como persona y como mujer”, respondió.

Sin embargo, aclaró que las diferencias entre ambos no deberían interferir en las responsabilidades que tienen con sus hijos, pues considera que el vínculo parental debe mantenerse pese al fin de su matrimonio. “Te separas de la mamá, te separas del papá, pero no te puedes separar de tus hijos, tus hijos no pueden cambiar eso”, manifestó la empresaria, al remarcar que el jugador de Sport Boys debe continuar involucrándose en la crianza de los tres menores.