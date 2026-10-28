Pamela Franco enfrenta a Pamela López tras su ausencia en citación legal por maltrato psicológico: “Quiero dar una lección” Pamela Franco defendió su decisión de denunciar a Pamela López por presuntos agravios y aseguró que no busca silenciar las críticas. Asimismo, la abogada de la cantante advirtió que continuará con las acciones legales.

Pamela Franco se pronunció sobre la denuncia que presentó contra Pamela López, expareja de Christian Cueva, por presunto maltrato psicológico. Durante un homenaje que recibió en Ventanilla, la cantante de cumbia explicó los motivos que la llevaron a acudir a las autoridades y sostuvo que, aunque respeta la libertad de expresión, considera que algunos comentarios sobre su persona han sobrepasado los límites.

La intérprete de 'Dile la verdad' aclaró que no pretende impedir que otras personas opinen sobre ella, sino cuestionar los calificativos que atribuye la aún esposa del popular 'Aladino' en medios de comunicación y plataformas digitales. Además, su defensa legal ratificó que seguirá adelante con el procedimiento, luego de que la denunciada no asistiera a la citación por la acusación en su contra por presunto maltrato psicológico.

Pamela Franco frena insultos de Pamela López

Franco sostuvo que las críticas forman parte de la libertad de expresión, pero consideró que ese derecho no justifica los insultos ni los comentarios que puedan denigrar a otras personas. "Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existen. Pero se están extralimitando. Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite", manifestó la artista.

Además, la actual pareja de 'Aladino' también señaló que espera generar una reflexión sobre el uso de las redes sociales y los espacios públicos para referirse a otras personas. "Quiero dar una lección porque en general no están llevando bien el tema de libertad de expresión a un tema de poner adjetivos, de insultar y denigrar a personas. Yo no soy nadie para catalogar, señalar ni menos para desear el mal a nadie", agregó.

Defensa de Franco lanza ultimátum contra la aún esposa de Christian Cueva

La representante legal de la intérprete también se pronunció sobre el procedimiento y dejó en claro que la cantante no tiene previsto abandonar las acciones iniciadas contra la empresaria. La abogada sostuvo que recurrirán a las vías disponibles para que las autoridades evalúen los presuntos agravios que motivaron la denuncia.

A la salida de la diligencia, la defensa legal reafirmó la postura de la artista con una advertencia contundente: "Iremos hasta las últimas consecuencias". Con estas palabras, confirmó la intención de mantener el proceso legal y buscar que el caso siga su curso ante las instancias correspondientes.