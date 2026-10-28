Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVORecorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: dónde se encuentra y plan de desvíos por la procesión hoy 28 de octubre
Espectáculos

Pamela Franco enfrenta a Pamela López tras su ausencia en citación legal por maltrato psicológico: “Quiero dar una lección”

Pamela Franco defendió su decisión de denunciar a Pamela López por presuntos agravios y aseguró que no busca silenciar las críticas. Asimismo, la abogada de la cantante advirtió que continuará con las acciones legales.

Pamela Franco se pronuncia sobre las declaraciones de Pamela López. Composición LR. TikTok
Pamela Franco se pronuncia sobre las declaraciones de Pamela López. Composición LR. TikTok
Por
google iconLa República en Google

Pamela Franco se pronunció sobre la denuncia que presentó contra Pamela López, expareja de Christian Cueva, por presunto maltrato psicológico. Durante un homenaje que recibió en Ventanilla, la cantante de cumbia explicó los motivos que la llevaron a acudir a las autoridades y sostuvo que, aunque respeta la libertad de expresión, considera que algunos comentarios sobre su persona han sobrepasado los límites.

La intérprete de 'Dile la verdad' aclaró que no pretende impedir que otras personas opinen sobre ella, sino cuestionar los calificativos que atribuye la aún esposa del popular 'Aladino' en medios de comunicación y plataformas digitales. Además, su defensa legal ratificó que seguirá adelante con el procedimiento, luego de que la denunciada no asistiera a la citación por la acusación en su contra por presunto maltrato psicológico.

Puedes ver

Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”

lr.pe

Pamela Franco frena insultos de Pamela López

Franco sostuvo que las críticas forman parte de la libertad de expresión, pero consideró que ese derecho no justifica los insultos ni los comentarios que puedan denigrar a otras personas. "Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existen. Pero se están extralimitando. Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite", manifestó la artista.

Además, la actual pareja de 'Aladino' también señaló que espera generar una reflexión sobre el uso de las redes sociales y los espacios públicos para referirse a otras personas. "Quiero dar una lección porque en general no están llevando bien el tema de libertad de expresión a un tema de poner adjetivos, de insultar y denigrar a personas. Yo no soy nadie para catalogar, señalar ni menos para desear el mal a nadie", agregó.

Puedes ver

Pamela López arremete contra Pamela Franco y le recuerda que ella no está casada con Christian Cueva: “Siempre vas a ser la amante”

lr.pe

Defensa de Franco lanza ultimátum contra la aún esposa de Christian Cueva

La representante legal de la intérprete también se pronunció sobre el procedimiento y dejó en claro que la cantante no tiene previsto abandonar las acciones iniciadas contra la empresaria. La abogada sostuvo que recurrirán a las vías disponibles para que las autoridades evalúen los presuntos agravios que motivaron la denuncia.

A la salida de la diligencia, la defensa legal reafirmó la postura de la artista con una advertencia contundente: "Iremos hasta las últimas consecuencias". Con estas palabras, confirmó la intención de mantener el proceso legal y buscar que el caso siga su curso ante las instancias correspondientes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE habría detenido a más de 35 personas cerca a un escuela en EE.UU.: ¿Esto es legal?

Pamela Franco enfrenta a Pamela López tras su ausencia en citación legal por maltrato psicológico: “Quiero dar una lección”

Jorge Gavidia renuncia al Buen Gobierno: senador solo puede unirse a grupo mixto o a una nueva bancada por única vez

Espectáculos

Simple Plan en Lima 2027: fecha, lugar, setlist, precio de las entradas y todo lo que debes saber del gran evento

Jhovan Tomasevich arremete contra Cachuca de Los Mojarras por insultar a su sonidista en Juliaca: “No es un show profesional”

Carlos Alcántara rompe su silencio sobre sus polémicos ampays y niega llevar mujeres distintas a su casa: “Soy un mito urbano, les sigo la cuerda”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Gavidia renuncia al Buen Gobierno: senador solo puede unirse a grupo mixto o a una nueva bancada por única vez

Jorge Gavidia oficializa su renuncia al Partido del Buen Gobierno ante el JNE

Pleno del Senado aprueba el reglamento para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional