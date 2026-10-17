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Pamela López arremete contra Pamela Franco y le recuerda que ella no está casada con Christian Cueva: “Siempre vas a ser la amante”

Pamela López cuestionó la denuncia de Pamela Franco y aseguró que seguirá siendo la amante mientras no se case con Christian Cueva. Además, calificó la demanda de la cantante como un circo mediático.

Pamela López no se queda callada tras las denuncias de Pamela Franco. Composición LR. Instagram
Pamela López no se queda callada tras las denuncias de Pamela Franco. Composición LR. Instagram
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Pamela López volvió a pronunciarse sobre su enfrentamiento con Pamela Franco luego de que la cantante de cumbia la denunciara por presuntos daños psicológicos. Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la todavía esposa de Christian Cueva cuestionó la acción legal y sostuvo que ella fue quien experimentó un profundo sufrimiento emocional tras la ruptura de su relación con el futbolista.

La empresaria también lanzó duras críticas contra la intérprete, asegurando que cuenta con una evaluación pericial que confirma la gravedad de la afectación psicológica que atravesó. Asimismo, López indicó a Franco la situación sentimental que ella está viviendo con su aún esposo: "Tú te metiste con un hombre casado. Siempre vas a ser la amante hasta que te cases con esa persona”.

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Señalan a Pamela Franco como una pareja aún no oficial frente a la ley

La influencer sostuvo que la actual pareja del mediocampista de Sport Boys seguirá siendo considerada como la amante, en relación a su aún esposo, mientras no contraiga matrimonio con él. Además, cuestionó que la cantante iniciara una relación con el exjugador de la selección peruana, cuando él todavía estaba casado.

“Las amantes sí dañan psicológicamente. Tú te metiste con un hombre casado. Siempre vas a ser la amante hasta que te cases con esa persona. Tuviste las agallas de meterte a la casa donde viven sus hijos. Te metiste en su cama. ¿Qué clase de persona hace eso?”, expresó López contra la cantante.

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Pamela López indica que las acciones legales contra ella son parte de un show

Tras la denuncia de Pamela Franco por presuntos daños psicológicos, la empresaria calificó la situación como un espectáculo mediático y cuestionó que se recurra a la justicia en medio de la controversia. La expareja del popular 'Aladino' sostuvo que desde su perspectiva, el caso respondería a una estrategia para generar atención pública.

“Una más de sus payasadas. ¿Qué te puedo decir? Me parece que es un circo mediático, a lo que está acostumbrada, porque creo que es un clan que busca ese tipo de shows cuando van a promocionar algo y es una pérdida de tiempo para la justicia”, declaró López ante el programa de entretenimiento.

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