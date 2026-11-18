Modelo Malú Ferrer anuncia su ruptura definitiva con John Kelvin y revela el gran detonante: “Etapas que llegan a su fin” La empresaria Malú Ferrer compartió un comunicado en sus redes sociales explicando la razón de su decisión.

La relación entre Malú Ferrer y John Kelvin llegó a su fin. Esta vez, la empresaria y modelo comunicó que la separación es definitiva mediante un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, donde dejó claro que ambos decidieron continuar sus vidas por separado.

"Jonathan y yo hemos decidido tomar caminos separados, dando por finalizada nuestra relación sentimental", escribió al inicio de su comunicado. Además, la influencer agradeció las muestras de cariño y los momentos que vivió junto al excantante del Grupo 5 durante el tiempo que estuvieron juntos.

Malú Ferrer anuncia su separación con John Kelvin. Foto: Instagram

Malú Ferrer revela la razón por la que decidió terminar con John Kelvin

En su pronunciamiento, Malú Ferrer aclaró que la separación no ocurrió por una falta de respeto entre ambos. "Quiero aclarar que esta decisión no se debe a ninguna falta de respeto", expresó. Asimismo, indicó que acordaron seguir caminos distintos, pero sin dejar de lado el respeto y el agradecimiento por lo vivido.

La empresaria también tuvo palabras para quienes le hicieron llegar sus buenos deseos y pidió que no invadan la privacidad de ninguno. Antes de terminar su comunicado, compartió una reflexión sobre el fin de su romance: "Hay etapas que llegan a su fin, y eso no significa que deban terminar mal. A veces, simplemente es momento de seguir adelante".

¿Quién es Malú Ferrer?

Malú Ferrer tiene 26 años, nació en Trujillo y trabaja como empresaria y modelo, según contó John Kelvin. La joven también es madre y divide su tiempo entre Perú y Miami por sus actividades personales y laborales.

Debido a sus constantes viajes, la pareja debía mantener un romance a distancia. Pese a ello, esta situación no habría afectado su relación, que comenzó hace aproximadamente cinco meses.