Luciana Roy rompe su silencio tras ampay de Israel Dreyfus y revela salidas que tuvieron en la semana: "Me gustan las cosas claras" La conductora Luciana Roy admitió la reacción que le generó el ampay de Israel Dreyfus, especialmente por las salidas que compartieron. El modelo fue captado cuando ingresaba a un edificio con una joven.

Las imágenes de Israel Dreyfus ingresando a un edificio junto a una joven no solo generaron comentarios sobre su situación sentimental, sino que también pusieron el foco en Luciana Roy, con quien ha sido vinculada en las últimas semanas. Tras la difusión del ampay en ‘Magaly TV, la firme’, la influencer decidió pronunciarse y aclaró cuál es actualmente su relación con el exchico reality.

Durante una reciente edición de su programa ‘Levantados’ de Radio Panamericana, que conduce junto a Luigi Carbajal, Roy habló sobre las salidas que compartió con el exchico reality días antes de que se emitiera el destape. Aunque evitó definir el vínculo que mantienen, admitió que prefiere las cosas claras cuando se trata de conocer a alguien.

Luciana Roy se pronuncia tras ampay de Israel Dreyfus con misteriosa joven

Al inicio de la conversación, Luigi le consultó directamente si el ampay le había despertado algún sentimiento de celos. Lejos de esquivar la pregunta, Luciana reconoció que la situación no pasó desapercibida para ella debido a la cercanía que había tenido recientemente con Dreyfus. “Me llamó la atención, la verdad, porque en la semana fuimos al cine, después fuimos a un after. O sea, fuimos como amigos”, señaló. Luego dejó entrever que hasta ahora no existe ninguna conversación que defina la naturaleza de la relación. “Hasta que una persona no me diga...”, comentó

Fue entonces cuando Carbajal dejó entrever a su compañera si esperaba que Israel pusiera las cosas claras entre ambos. Sin embargo, Luciana marcó distancia y evitó presionarlo. “No es que quiera que me diga”, respondió. Sin embargo, cuando el conductor fue más directo y le preguntó si le gustaría iniciar una relación sentimental con él, la influencer dejó abierta esa posibilidad. Primero remarcó cuál es su postura frente a este tipo de situaciones: “A mí me gustan las cosas claras”. Después, al ser consultada sobre si le gustaría que Dreyfus sea su enamorado, añadió: “Depende de seguirnos conociendo”.

Sobre el ampay difundido por ‘Magaly TV, la firme’, la también conductora de ‘Sin más que decir’ también aclaró que aún no había conversado personalmente con su compañero del podcast. “No he tenido oportunidad de hablar con él ni nada. No puedo reclamar nada porque no hay nada”, sostuvo. No obstante, reveló que sí recibió un mensaje suyo tras la emisión del informe: “Me escribió para decirme: ‘¿Qué te preguntaron?’”.

Las declaraciones llegan después de que Israel Dreyfus negara cualquier vínculo amoroso con la joven captada ingresando a un edificio de madrugada y saliendo en horas de la mañana. Según explicó, ella es una amiga de hace varios años y el inmueble al que ingresaron era un Airbnb que había alquilado. Además, aseguró que solo la acompañó tras una reunión con amigos y descartó que exista una relación sentimental entre ambos.