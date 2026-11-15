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Abogado de Pamela López desafía a Pamela Franco tras advertencia de cárcel y lanza contundente mensaje: "Esa carta ya..."

Gino Zamora reaccionó a las medidas otorgadas a Pamela Franco y cuestionó la advertencia de prisión contra su patrocinada. El abogado aseguró que continuará defendiendo a Pamela López.

Pamela López y Pamela Franco
Pamela López y Pamela Franco
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¡La batalla legal entre las Pamelas continúa! Gino Zamora, abogado de Pamela López, sorprendió al lanzar una desafiante respuesta luego de que Pamela Franco consiguiera garantías personales y su defensa advirtiera que la expareja de Christian Cueva podría afrontar consecuencias penales si incumple las disposiciones de las autoridades.

Lejos de guardar silencio, el representante legal de la trujillana utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la controversia. Su mensaje llamó la atención por el tono irónico con el que cuestionó la posibilidad de que su patrocinada termine en prisión.

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Abogado de Pamela López desafía advertencia de cárcel tras medidas a favor de Pamela Franco

A través de una historia de Instagram, Gino Zamora compartió una publicación en la que respondió a la advertencia difundida por la defensa de Pamela Franco.

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¿Cárcel? Esa carta ya la jugaron... y no les funcionó. Seguimos firmes. Las causas justas se defienden hasta el final”, escribió el letrado.

La declaración se produjo después de que se conociera que la cantante de cumbia había obtenido garantías personales en medio de la disputa que mantiene con Pamela López.

Con esta publicación, Zamora dejó en claro que continuará respaldando legalmente a su patrocinada, pese a las advertencias realizadas por la defensa de la actual pareja de Christian Cueva.

La controversia se intensificó luego de que Pamela Franco recurriera a las autoridades por los comentarios que considera ofensivos y perjudiciales para su imagen.

¿Por qué el abogado de Pamela Franco advirtió que Pamela López podría ir a prisión?

Zamir Villaverde, abogado de Pamela Franco, informó que la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar inició diligencias preliminares contra Pamela López.

Asimismo, señaló que la Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a favor de su representada mediante la Resolución N.° 099-2026.

Según explicó Villaverde, las disposiciones buscan evitar nuevas conductas de hostigamiento, amenazas o agresiones contra la intérprete de cumbia.

El representante legal sostuvo que un eventual incumplimiento podría dar lugar a una investigación por desobediencia o resistencia a la autoridad, delito para el que mencionó una pena de entre cinco y ocho años de prisión.

Sin embargo, esta advertencia no significa que Pamela López haya sido condenada ni que exista una orden de encarcelamiento en su contra. Cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento legal entre Pamela López y Pamela Franco?

La disputa entre ambas figuras se intensificó después de que Pamela Franco presentara una denuncia por presunta violencia psicológica contra Pamela López.

La controversia surgió a raíz de los comentarios que la trujillana realizó durante una transmisión del programa de streaming 'Vale Todo', donde utilizó el calificativo de “clandestinas” para referirse a la cantante y a sus seguidoras.

La defensa de Franco consideró que estas expresiones afectaban a su patrocinada y decidió recurrir a las autoridades.

Por su parte, Pamela López ha cuestionado públicamente las acciones legales emprendidas en su contra y ha sostenido que también se sintió afectada por situaciones relacionadas con su separación de Christian Cueva.

Ahora, con las medidas otorgadas a Pamela Franco y la respuesta de Gino Zamora, el conflicto suma un nuevo episodio que continuará desarrollándose en las instancias correspondientes.

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