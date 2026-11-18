Marcelo Tinelli compartió detalles sobre su romance, revelando que lleva aproximadamente un mes y días de relación con Lescano, a quien conoció en el gimnasio.

Marcelo Tinelli compartió detalles sobre su romance, revelando que lleva aproximadamente un mes y días de relación con Lescano, a quien conoció en el gimnasio. Foto: Instagram.

Luego de ponerle punto final a su historia con Milett Figueroa, quien ha dado de qué hablar por su aparición en 'La gran sangre: Ojo x ojo', Marcelo Tinelli decidió darse una nueva oportunidad en el plano sentimental. El propio animador fue el encargado de publicar en sus perfiles sociales una postal de la salida dominical que compartió junto a Ágata Lescano, entrenadora personal y ganadora en la categoría bikini fitness de 37 años.

Marcelo Tinelli confirma noviazgo con Ágata Lescano

Tras enfrentar diversas versiones acerca de su presente amoroso, el presentador Marcelo Tinelli ratificó el romance y hasta se animó a revelar cuánto tiempo mantiene ese lazo con Ágata Lescano.

"Vamos bien... Con mi novia estamos bien", expresó Tinelli durante una transmisión en el canal de streaming de Infobae al referirse a su actualidad afectiva con Lescano. Asimismo, reveló que la relación lleva "un mes y días" y que existió un pedido formal para consolidar el compromiso.

Marcelo Tinelli da más detalles de su relación con Ágata Lescano

En paralelo, durante el programa del martes 17 de noviembre del 2026 de 'Sálvese quien pueda', Yanina Latorre relató que intercambió mensajes con Tinelli —de quien afirmó que "está embarcando en una situación"— y le consultó de manera directa si había iniciado un noviazgo. La contestación del conductor fue tajante: "Estoy saliendo con Ágata". Sin embargo, la charla fue más allá, ya que el empresario también compartió una reflexión sobre este nuevo capítulo personal: "Que alguien apueste por otro a esta altura es maravilloso en este mundo del 'cuídate vos'", aseguró.

"Es decir que se están cuidando conjuntamente", comentó Latorre previo a anunciar otros pormenores del diálogo mantenido con Tinelli. Según le explicó él, su acercamiento con Lescano se produjo en el gimnasio, si bien más tarde reconoció que en realidad ya habían tenido un primer contacto años antes en Punta del Este. En cuanto a la duración del vínculo, señaló que tendría "más o menos un mes".

"Cuando le pregunto cómo fue que empezaron, si la encaró en el gym o por Instagram, me dice: ‘Eso no te lo voy a contestar’", concluyó Latorre, quien además deslizó la posibilidad de que las hijas del presentador ya hayan tenido un encuentro con su actual compañera.

Las versiones sobre un posible amorío surgieron en octubre, aunque cobraron mayor fuerza el último fin de semana a raíz de las imágenes que el conductor subió a sus historias de Instagram bajo la consigna de "domingo en familia". En dichas fotos se lo vio compartiendo una comida con allegados en el barrio porteño de La Paternal, llamando la atención una instantánea junto a Ágata Lescano en la que incluso mencionó su usuario personal.

Frente a este escenario de rumores, la panelista Marcia Frisciotti, popularmente llamada Pochi de Gossipeame, reveló en 'Puro Show' (El Trece) que conversó con Tinelli, y que este le confesó que "se estaban conociendo, que estaba muy bien y que ella es una divina".