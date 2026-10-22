Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas”

La expareja de Christian Cueva lanzó duras críticas contra la cantante de cumbia luego de no asistir a una diligencia legal. Además, explicó por qué decidió evitar un encuentro con ella.

Pamela López y Pamela Franco
Pamela López y Pamela Franco
Por
google iconLa República en Google

La polémica entre Pamela López y Pamela Franco está lejos de terminar. Esta vez, la todavía esposa de Christian Cueva sorprendió con fuertes declaraciones contra la actual pareja del futbolista, en medio del conflicto legal que ambas mantienen. Durante una actividad de la Liga contra el Cáncer, López fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' y no dudó en expresar su rechazo hacia la intérprete de cumbia.

“Las señoras con las señoras, las oficiales con las oficiales y las clandestinas con las clandestinas”, manifestó la trujillana, dejando en evidencia que las diferencias entre ambas continúan. Sus declaraciones se produjeron después de que no acudiera a una diligencia en la que estaba prevista la participación de Pamela Franco.

Puedes ver

Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor

lr.pe

Pamela López explica por qué no asistió a encuentro legal con Pamela Franco

Pamela Franco acudió acompañada de su abogada, Medaly Barrientos García, a la diligencia programada como parte del proceso que mantiene contra López por presunto daño psicológico. Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse debido a la ausencia de la expareja de Christian Cueva.

Ante las interrogantes sobre su inasistencia, Pamela López aseguró que su decisión estuvo relacionada con obligaciones laborales previamente acordadas y no con un supuesto temor de enfrentar a la cantante.

“Correcto, no fui porque tengo cosas, no digo que no sea importante, pero tengo cosas también ya pactadas, tengo que seguir trabajando y mi abogado pidió la reprogramación”, explicó.

Asimismo, señaló que la solicitud de su defensa para modificar la fecha fue rechazada. Según indicó, recibió un plazo de tres días para presentar material audiovisual que formaría parte de sus descargos.

Pamela López asegura que no quiere encontrarse con Pamela Franco

La trujillana también cuestionó la denuncia presentada en su contra y manifestó su incomodidad por la exposición mediática del enfrentamiento. Además, dejó claro que prefiere mantenerse alejada de la actual pareja de Christian Cueva.

“Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo”, expresó.

Lejos de suavizar su postura, López reiteró que no desea coincidir personalmente con la artista y lanzó otra dura declaración.

“Yo sí tendría problema, obviamente. Por supuesto, o sea, yo no puedo tener a una persona desagradable que me produce, pues, asco, porque eso es lo que me produce verla, me produce mucho asco”, sentenció.

Por su parte, Pamela Franco continúa con las diligencias relacionadas con su denuncia por presunto daño psicológico, entre ellas una evaluación médico-legal. El procedimiento sigue su curso mientras ambas mantienen posiciones enfrentadas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una fábrica de sardinas cerró en Estados Unidos y una donación de US$57 millones la convirtió en uno de los acuarios más visitados del mundo

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Jorge Nieto cuestiona a los senadores de su partido que votaron a favor de pedido de facultades: "Rompieron la disciplina"

Espectáculos

Andrea San Martín lanza tajante mensaje en medio de su detención por presunta agresión a su hija: “Mi conciencia está tranquila”

¿A qué se dedicó Cristian Zuárez tras terminar su relación de 17 años con Laura Bozzo? Ganaba US$650 por 4 horas

"Choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar": así informa la prensa mexicana sobre el delicado estado de salud de Laura Bozzo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto cuestiona a los senadores de su partido que votaron a favor de pedido de facultades: "Rompieron la disciplina"

Fiscal de la Nación respalda derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

Keiko Fujimori promulga delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y El Niño aprobada por el Senado