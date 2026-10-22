Pamela López responde a Pamela Franco tras plantarla en citación tras denuncia: “Las clandestinas con las clandestinas” La expareja de Christian Cueva lanzó duras críticas contra la cantante de cumbia luego de no asistir a una diligencia legal. Además, explicó por qué decidió evitar un encuentro con ella.

La polémica entre Pamela López y Pamela Franco está lejos de terminar. Esta vez, la todavía esposa de Christian Cueva sorprendió con fuertes declaraciones contra la actual pareja del futbolista, en medio del conflicto legal que ambas mantienen. Durante una actividad de la Liga contra el Cáncer, López fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' y no dudó en expresar su rechazo hacia la intérprete de cumbia.

“Las señoras con las señoras, las oficiales con las oficiales y las clandestinas con las clandestinas”, manifestó la trujillana, dejando en evidencia que las diferencias entre ambas continúan. Sus declaraciones se produjeron después de que no acudiera a una diligencia en la que estaba prevista la participación de Pamela Franco.

Pamela López explica por qué no asistió a encuentro legal con Pamela Franco

Pamela Franco acudió acompañada de su abogada, Medaly Barrientos García, a la diligencia programada como parte del proceso que mantiene contra López por presunto daño psicológico. Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse debido a la ausencia de la expareja de Christian Cueva.

Ante las interrogantes sobre su inasistencia, Pamela López aseguró que su decisión estuvo relacionada con obligaciones laborales previamente acordadas y no con un supuesto temor de enfrentar a la cantante.

“Correcto, no fui porque tengo cosas, no digo que no sea importante, pero tengo cosas también ya pactadas, tengo que seguir trabajando y mi abogado pidió la reprogramación”, explicó.

Asimismo, señaló que la solicitud de su defensa para modificar la fecha fue rechazada. Según indicó, recibió un plazo de tres días para presentar material audiovisual que formaría parte de sus descargos.

Pamela López asegura que no quiere encontrarse con Pamela Franco

La trujillana también cuestionó la denuncia presentada en su contra y manifestó su incomodidad por la exposición mediática del enfrentamiento. Además, dejó claro que prefiere mantenerse alejada de la actual pareja de Christian Cueva.

“Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo”, expresó.

Lejos de suavizar su postura, López reiteró que no desea coincidir personalmente con la artista y lanzó otra dura declaración.

“Yo sí tendría problema, obviamente. Por supuesto, o sea, yo no puedo tener a una persona desagradable que me produce, pues, asco, porque eso es lo que me produce verla, me produce mucho asco”, sentenció.

Por su parte, Pamela Franco continúa con las diligencias relacionadas con su denuncia por presunto daño psicológico, entre ellas una evaluación médico-legal. El procedimiento sigue su curso mientras ambas mantienen posiciones enfrentadas.