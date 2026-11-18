Muere querido actor de ‘La familia P.luche’ y compañeros lo despiden con desgarradores mensajes El cuerpo del intérprete mexicano de 56 años habría sido encontrado sin vida en su habitación.

'La familia P.luche' se convirtió en una de las series más exitosas en México. Foto: x.

'La familia P.luche' se convirtió en una de las series más exitosas en México. Foto: x.

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Efraín Rosas León, actor conocido como 'El Gallo', quien ganó reconocimiento por sus participaciones en la comedia 'La familia P. Luche'. El artista falleció a los 56 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que dedicó un mensaje de despedida a sus seres queridos.

La institución anunció la noticia mediante sus redes sociales. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Efraín Rosas León, ‘El Gallo’", señaló en su publicación.

Efraín Rosas León, conocido como el 'Gallo' falleció a los 56 años. Foto: Instagram.

Actores y figuras de la TV mexicana lloran la muerte de Efraín Rosas León

El fallecimiento de Efraín Rosas León provocó numerosas reacciones entre sus compañeros de la televisión mexicana, quienes recurrieron a las redes sociales para dedicarle unas últimas palabras.

Uno de ellos fue el actor Lalo España, conocido por sus trabajos en producciones como 'Derbez en cuando', quien expresó su pesar con un breve mensaje: "Mis condolencias para sus seres queridos". A su vez, Antonio de la Vega, recordado por interpretar a Emiliano Lara en 'Quebranto', escribió: "¡El Gallo! Descanse en paz".

El productor y guionista Elías Solorio, quien coincidió con el actor en programas como 'Vecinos' y 'La familia P. Luche', también se pronunció tras conocer su partida. "Descansa en paz", publicó.

¿Cuál fue la causa de muerte de Efraín Rosas León?

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial que precise qué provocó la muerte de Efraín Rosas León. No obstante, se sabía que el actor tenía diabetes y había enfrentado complicaciones de salud en los últimos meses.

Por otro lado, el actor Alex Díaz compartió detalles del triste hallazgo. Según contó, un familiar acudió a visitar a Rosas León y encontró su cuerpo sin vida en su habitación.

“Lastimosamente sufría mucho por su diabetes. [...] Mi querido amigo Efraín Rosas estaba recostado, ahí fue donde se encontró su cuerpo. Fue muy triste encontrarlo ahí [...]. Él me platicaba que soñaba con trabajar más como actor, pero no se le daba la oportunidad”, escribió en sus redes sociales.