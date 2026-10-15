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Magaly Medina desafía en vivo a Christian Cueva tras amenazar con acciones legales: "Pídele su abogado a Jefferson Farfán"

Christian Cueva advirtió sobre posibles acciones legales tras reportaje emitido en programa de Magaly Medina. Sin embargo, la periodista cuestionó la defensa del futbolista y se burló de la amenaza.

Magaly Medina le respondió a Christian Cueva en su programa 'Magaly TV, la firme'.
Magaly Medina le respondió a Christian Cueva en su programa 'Magaly TV, la firme'.Foto: composición LR/FPF/ATV
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La disputa entre Christian Cueva y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo después de que el futbolista rechazara públicamente un reportaje emitido en ‘Magaly TV, la firme’ y advirtiera que podría recurrir a la vía legal si continúa la difusión de información que considera perjudicial para su imagen.

Lejos de tomar distancia del tema, la conductora respondió durante su programa y lanzó una frase que rápidamente llamó la atención. Su reacción llegó precisamente cuando comentaba el comunicado difundido por el novio de Pamela Franco, quien negó cualquier responsabilidad económica en torno a una denuncia relacionada con un anterior negocio de panetones.

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Christian Cueva amenaza con acciones legales tras reportaje de Magaly Medina

La controversia comenzó tras la emisión de un informe en el que un empresario panificador aseguró que Christian Cueva y su hermano mantenían una deuda de S/58.000 vinculada a la producción de panetones. Ante la repercusión de la denuncia, el futbolista decidió pronunciarse mediante un comunicado para rechazar las acusaciones.

En el documento, Cueva sostuvo que su participación en el emprendimiento fue únicamente promocional y que nunca asumió compromisos financieros dentro de la operación comercial. “Mi participación se limitó exclusivamente a autorizar el uso de mi imagen, sin que ello implique asumir deudas, compromisos económicos ni responsabilidad alguna respecto de las operaciones comerciales realizadas”, señaló.

Asimismo, pidió que se evite relacionarlo con hechos que, según afirmó, no le corresponden. Sin embargo, en la parte más firme de su pronunciamiento, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales. “De continuar con esta situación, me veré en la necesidad de interponer las acciones legales que correspondan frente a cualquier difusión de información falsa o inexacta que afecte injustificadamente mi honor, reputación o imagen personal”, advirtió el exseleccionado nacional.

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Magaly Medina desafía a Christian Cueva

La respuesta de Magaly no tardó en llegar. Durante la emisión de su programa, la conductora cuestionó la explicación presentada por el futbolista y puso en duda los argumentos utilizados para desligarse del negocio. Según señaló, la marca era promocionada con la imagen de Cueva, incluía su firma y contaba con la promoción de otros seleccionados nacionales, elementos que, a su juicio, dificultan sostener que no existía una vinculación más amplia con el proyecto.

Sin embargo, el momento más comentado ocurrió cuando leyó la advertencia legal contenida en el comunicado. Lejos de mostrarse preocupada, respondió con ironía en plena transmisión. “Pídele su abogado a (Jefferson) Farfán. Ja, ja, ja. Que él presta su abogado a todos los que quieran demandarme, creo”, expresó entre risas.

Después, la popular 'Urraca' insistió en poner en duda la versión de ‘Aladino’. “Él dice que no debe nada, pero como digo, la interpretación para nosotros es esa: que tú no le prestas tu imagen, tu cara, todo, y también el nombre de tu empresa para que facturen por tu empresa, con tu imagen, y luego dices: ‘No, la deuda es de mi hermano, yo no tengo nada que ver con él’. Claro, porque dice este señor panificador que después de que se hizo las facturas a nombre de la empresa de él (Christian Cueva), luego se hizo a nombre del hermano”, sentenció.

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