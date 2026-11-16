Lesly Águila lanza contundente mensaje sobre el ingreso de Anely Dávila a Corazón Serrano y ella le contesta: “No sabes” El último fin de semana, Anely Dávila, exfigura de La Bella Luz, fue presentada como el nuevo jale de Corazón Serrano.

Lesly Águila es una de las cantantes con más tiempo en Corazón Serrano. Foto: Composición LR/facebook.

Lesly Águila es una de las cantantes con más tiempo en Corazón Serrano. Foto: Composición LR/facebook.

Corazón Serrano está en el ojo público de todos sus seguidores tras anunciar a Anely Dávila, excantante de La Bella Luz, como nueva integrante de su delantera oficial durante el concierto 'Acceso al Corazón 4'.

La noticia generó numerosas reacciones entre los fanáticos de la agrupación de cumbia y también motivó que Lesly Águila, una de las históricas de dicha orquesta, se pronunciara sobre la llegada de su nueva compañera.

Lesly Águila celebró la llegada de Anely Dávila a Corazón Serrano. Foto: Instagram.

Lesly Águila dedica emotivas palabras a Anely Dávila tras su ingreso a Corazón Serrano

La llegada de Anely Dávila a Corazón Serrano tomó por sorpresa a los seguidores de la agrupación, pues Edwin Guerrero y los demás integrantes evitaron confirmar los rumores que circulaban en redes sociales. La cantante, quien anteriormente formó parte de La Bella Luz, no ocultó su felicidad por sumarse a la orquesta e iniciar una nueva etapa en su carrera.

Una de las primeras en darle la bienvenida fue Lesly Águila, quien publicó una fotografía junto a la nueva integrante en su cuenta de Instagram. La cantante contó que conoce a la joven desde que era pequeña y expresó lo feliz que se siente al verla cumplir uno de sus mayores anhelos.

"¡Bienvenida, ANELY! Te conozco desde que eras muy niña y hoy me llena de mucha alegría y orgullo verte cumplir uno de tus más grandes sueños: formar parte de Corazón Serrano, la agrupación que tanto soñaste", escribió.

Además, la figura de Corazón Serrano le pidió que conserve su forma de ser y destacó la importancia de mantener una buena relación entre compañeras. "Nunca pierdas esa esencia que te caracteriza y que juntas podamos formar un lindo equipo, lleno de unión, compañerismo y mucho cariño. ¡A brillar con luz propia, Anely! Lo mejor está por venir", agregó la integrante de la agrupación piurana.

Anely Dávila responde al mensaje de Lesly Águila

Anely Dávila no tardó en reaccionar a la publicación de Lesly Águila y compartió el mensaje que le dedicó su nueva compañera. La cantante se mostró agradecida por sus palabras y confesó que la integrante de Corazón Serrano ha sido una de sus grandes referentes desde que era niña.

"Mi linda Lesly, desde muy pequeña fuiste y eres mi más grande inspiración, siempre llevo conmigo las bellas palabras que fueron y siempre serán una motivación para mí. No sabes lo muy agradecida que me siento, mi niño interior está más que feliz", respondió.