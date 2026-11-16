Fernando Luque rompe su silencio y revela ser testigo del acoso denunciado por Lilian Schiappa: "Inaceptable" Fernando Luque confirmó que presenció las actitudes del director Édgar Saba contra su colega Lilian Schiappa. A través de un video, exigió respeto y validó el testimonio de la actriz.

Fernando Luque, artista recordado por su paso en la serie 'De vuelta al barrio', decidió intervenir con un testimonio clave mediante sus redes sociales, en la denuncia pública interpuesta por la actriz Lilian Schiappa contra el reconocido director teatral Édgar Saba por presunto acoso sexual.

Lejos de mantenerse al margen del delicado tema, el intérprete utilizó sus plataformas digitales para emitir un contundente pronunciamiento. Mediante la publicación de un video en su cuenta de Instagram, el artista confirmó tener conocimiento directo de los hechos expuestos por su colega, corroborando las acusaciones contra Saba.

Denuncia de Lilian Schiappa es respaldada por Fernando Luque

En el video difundido en sus redes sociales, el actor dejó en claro que no habla por rumores, sino por lo que él mismo presenció durante el tiempo en el que compartió proyectos junto a su colega. El intérprete aseguró que fue testigo de las incómodas situaciones de hostigamiento que Schiappa relató en su denuncia pública.

"Hoy me toca hablar de una cuestión que no es nada alegre. Es en relación al caso que ha presentado Lilian Schiappa acerca de una situación de acoso que ella ha vivido. Y que en este caso yo he sido testigo de los acontecimientos que ella narra, además también del proceso en general. Me parece pertinente dar fe de lo que está diciendo y afirmar que es verdad lo que ella está comentando", mencionó Luque en su publicación.

Fernando Luque alzó su voz para frenar los ataques contra Lilian Schiappa tras su denuncia

Tras ratificar la versión de su compañera, el exactor de América Televisión aprovechó su mensaje para encarar a todos los usuarios que han intentado desacreditar la denuncia. Luque dejó en claro que es inaceptable que se cuestione a una persona que decide exponer un acto de violencia.

"Es importante que se diga, porque yo ya estoy viendo comentarios que le hacen a Lilian en relación a que está mintiendo o exagerando los hechos para ganar fama, lo cual es rotundamente falso", declaró el intérprete. Asimismo, hizo un firme llamado a la empatía, pidiendo que no se invalide la voz de quienes denuncian casos de acoso en sus espacios de trabajo.