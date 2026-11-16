Renovación Popular presenta recurso de reconsideración para que se reconozca a López Aliaga como alcalde
El abogado Wilber Medina advirtió que, si el JNE no modifica su decisión, el partido recurrirá a una acción de amparo. También solicitará que la medida no tenga efectos retroactivos y no afecte las elecciones del 4 de octubre.
Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que revoque su decisión de no reconocer a Rafael López Aliaga como alcalde de Lima. La agrupación busca que el organismo electoral cambie el pronunciamiento que adoptó el viernes 6 de noviembre sobre proclamar a los segundos regidores de las listas electas en postulaciones con reelecciones
El anuncio estuvo a cargo de Wilber Medina, abogado y defensor legal del partido, durante una conferencia de prensa en el Teatro del Centro de la Amistad Peruano Chino. El letrado confirmó que la primera solicitud ya fue presentada ante el máximo organismo electoral.
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Medina explicó que, si el JNE mantiene su posición, Renovación Popular pedirá que la decisión no tenga efectos retroactivos. Con ello, busca evitar que la medida también alcance a las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre.
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Por su parte, la agrupación anunció que también evalúa presentar acusaciones constitucionales contra los integrantes del JNE. Esta medida forma parte de las acciones que el partido comunicó tras conocer la decisión del organismo electoral.