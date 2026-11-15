Lita Pezo, artista amazónica, conmueve con su canto en la misa del papa León XIV en Pucallpa: así fue su participación La cantante Lita Pezo, nacida en Iquitos, calificó su participación en la misa ofrecida por el papa León XIV en Pucallpa como uno de los momentos más importantes de su vida.

Lita Pezo cantó ante el papa León XIV en la misa celebrada en Pucallpa el domingo 15 de noviembre. | Foto: composición LR/América TV

Lita Pezo cantó ante el papa León XIV en la misa celebrada en Pucallpa el domingo 15 de noviembre. | Foto: composición LR/América TV Foto: composición LR/América TV

La visita del papa León XIV a Pucallpa el domingo 15 de noviembre dejó imágenes que quedarán en la memoria de miles de fieles. Entre ellas destacó la participación de Lita Pezo, quien tuvo a su cargo uno de los momentos musicales más importantes de la misa encabezada por el sumo pontífice en la región Ucayali.

Para la cantante, nacida en Iquitos, en la Amazonía peruana, no se trató de una presentación más. Su presencia en una ceremonia de esta magnitud marcó uno de los momentos más importantes de su vida frente a un público multitudinario que respondió con emoción.

Lita Pezo le cantó al papa León XIV en Pucallpa

La artista de 27 años formó parte de la misa celebrada este 15 de noviembre en Pucallpa, actividad central de la agenda del papa León XIV durante su paso por la ciudad. Su participación llegó después de varios días de expectativa y preparación, en coordinación con el Vicariato Apostólico local, que reunió a más de 200 voces para acompañar la ceremonia religiosa.

Horas antes del encuentro, Lita Pezo compartió en sus redes sociales la emoción que sentía por integrar una actividad que describió como una de las experiencias más especiales de su vida. La expectativa no era menor: además de cantar ante el líder de la Iglesia católica, tendría la oportunidad de representar a la Amazonía peruana en un evento de alcance internacional.

Lita Pezo entonando el salmo responsorial en la misa del papa León XIV en Pucallpa.

Durante la misa, la intérprete asumió el salmo responsorial, uno de los momentos centrales de la liturgia. Su voz destacó en medio de una celebración que congregó a cientos de asistentes, quienes siguieron con atención cada intervención musical. La respuesta del público fue inmediata y numerosas grabaciones de los presentes comenzaron a circular en redes sociales casi al instante.

Más adelante, la artista volvió a participar junto al coro conformado por más de 200 integrantes del Vicariato Apostólico de Pucallpa. En ese tramo de la ceremonia interpretaron temas religiosos como ‘Pescador de hombres’, uno de los himnos más reconocidos dentro de la tradición católica, lo que reforzó el carácter emotivo de la jornada.

El momento adquiere aún más relevancia dentro de la trayectoria de Lita Pezo. La recordada ‘Pantojita’ ganó notoriedad nacional tras destacar en importantes concursos televisivos y, con el paso de los años, consolidó una carrera artística que la convirtió en una de las voces más representativas de la Amazonía peruana y la llevó, en nombre de Perú, a escenarios internacionales como Viña del Mar.