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Melcochita sería padre nuevamente a los 90 años: revelan que Monserrat Seminario estaría embarazada de su quinto hijo y sería del cómico

¡Todavía puede! Monserrat Seminario estaría esperando nuevamente un hijo y destaparon una 'bomba': Melcochita, actual novio de Heydi Amado, podría ser el padre del bebé que vendría en camino.

Melcochita en el ojo de la tormenta por información de su hija Susan Villanueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita en el ojo de la tormenta por información de su hija Susan Villanueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La polémica entre Melcochita y Monserrat Seminario sumó un nuevo capítulo luego de que Susan Villanueva hiciera una inesperada revelación sobre la vida personal de la expareja. La hija del reconocido cómico aseguró que su antigua madrastra estaría embarazada nuevamente, aunque todavía no se conoce quién es el padre del bebé que estaría en camino.

La noticia llamó la atención porque, pese al fin de su relación sentimental, la creadora de contenido no descartó que su padre pudiera darle un nuevo hermanito a los 90 años. Según explicó, ambos habrían mantenido algunos acercamientos antes de que la piurana viajara a España junto a su actual pareja, Ángel Martínez. Además, mencionó la posibilidad de que se realice una prueba de ADN para esclarecer la identidad del progenitor.

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Susan Villanueva revela que Monserrat Seminario estaría embarazada y deja abierta la paternidad

La información fue difundida por Susan Villanueva, quien aseguró que todavía no cuenta con una confirmación definitiva, pero manifestó estar convencida de que Monserrat Seminario estaría esperando un nuevo hijo. Durante sus declaraciones, la hija de Melcochita sorprendió al mencionar que existirían tres posibles candidatos para asumir la paternidad: su progenitor, un hombre al que identificó como Juancho y la actual pareja de la excompañera sentimental del artista.

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"Un chisme que está por confirmarse. La cosa es que parece que el desmuelado ha pegado el moco porque parece que la loca está embarazada. Ahora el misterio es sin confirmar, pero muy pronto lo voy a confirmar. La cosa es de quién será el hijo, de mi progenitor, de Juancho o del desmuelado", expresó.

Asimismo, hizo referencia a una posible prueba de ADN para determinar quién sería el padre del pequeño. En ese sentido, recordó que Monserrat ha estado relacionada anteriormente con controversias sobre la paternidad y sostuvo que la situación tendría que aclararse mediante un examen.

Incluso, comentó que no descartaba que Melcochita pudiera haber tenido otro hijo con su expareja antes de que ambos tomaran caminos separados.

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Melcochita y Monserrat Seminario: Susan cuestiona su partida a España y la situación de sus hijas

Durante sus declaraciones, Susan Villanueva también cuestionó la decisión de Monserrat Seminario de abandonar el Perú y comenzar una nueva etapa en España junto a Ángel Martínez, su actual novio, de 45 años. La hija del cómico expresó su preocupación por la situación de las tres menores que tuvo con el artista y que permanecen en territorio peruano tras la partida de su madre.

Susan cuestionó que su expareja sentimental haya decidido iniciar otra relación y que, presuntamente, esté esperando cinco hijo mientras sus otras tres hijas permanecen en Perú. También puso en duda la estabilidad económica de Ángel Martínez y se preguntó cómo afrontaría Monserrat la llegada de otro bebé.

"¿Qué vas a hacer ahora? No tienes trabajo, tienes un hombre que no tiene dinero y vas a tener un hijo. Y tenemos que ver de quién es", manifestó la hija de Melcochita.

En otro momento, Susan expresó su indignación por la situación familiar y lanzó un duro cuestionamiento contra Seminario por la distancia con sus menores hijas. "¿Cómo es posible que hagas esa maldad de dejar a tus hijas botadas y de hacerte de otro hijo?", agregó.

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