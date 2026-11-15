Corazón Serrano sorprende al presentar a Anely Dávila como nueva integrante tras su salida de La Bella Luz: así fue su primer concierto ¡Es oficial! Luego de semanas de rumores, Anely Dávila fue confirmada como nuevo jale de Corazón Serrano. La exintegrante de La Bella Luz estrenó nuevo look y conquistó a los fans de la agrupación.

Debut de Anely Dávila en Corazón Serrano se hizo oficial el sábado 14 de noviembre en Arequipa. | Foto: Instagram

Debut de Anely Dávila en Corazón Serrano se hizo oficial el sábado 14 de noviembre en Arequipa. | Foto: Instagram Foto: Instagram

El concierto de Corazón Serrano en Arequipa estuvo marcado por una sorpresa que generó gran emoción. Cuando el espectáculo ‘Acceso al corazón 4’ ya había encendido al público del Jardín de la Cerveza, la agrupación de cumbia peruana presentó a Anely Dávila como su nueva integrante.

El anuncio desató la inmediata reacción de los asistentes y terminó por convertirse en el momento más comentado de la jornada luego de semanas de rumores a raíz de la salida de la artista de La Bella Luz.

Así fue la primera presentación de Anely Dávila en Corazón Serrano

Anely Dávila tuvo su primer contacto oficial con los seguidores del grupo al interpretar ‘Cuatro mentiras’ y ‘Cómo se olvida’, temas con los que inició esta nueva etapa profesional en ‘Acceso al corazón 4’ en Arequipa la noche del sábado 14 de noviembre.

Tras recibir la ovación del público, la cantante limeña de 19 años tomó la palabra para agradecer la bienvenida y confesó que formar parte de Corazón Serrano era un sueño que la acompañaba desde la infancia. Anely, quien además estrenó nuevo look, también tuvo la oportunidad de realizar su primer baile con el popular mix ‘Cómo Una Boa - La Bomba Chuchaqui’ y contó con el respaldo de sus compañeras, quienes la guiaron en las coreografías.

Debut de Anely Dávila en Corazón Serrano se hizo oficial el sábado 14 de noviembre en Arequipa.

El fin de una etapa en La Bella Luz y los rumores que se hicieron realidad

La incorporación de Anely Dávila llega apenas semanas después de su salida de La Bella Luz, agrupación de la que se despidió mediante un comunicado en octubre. Aunque en un primer momento mantuvo reserva sobre sus siguientes pasos, su nombre empezó a sonar con fuerza como posible nuevo jale de Corazón Serrano, especialmente tras la partida de Briela Cirilo.

Mientras los seguidores especulaban sobre su futuro, otros temas vinculados al entorno de La Bella Luz también acapararon la atención. Entre ellos destacó la intención de Óscar Custodio de registrar ante Indecopi la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”, expresión que alcanzó gran popularidad gracias a Dávila. Ahora, con su debut oficial en Corazón Serrano, la cantante deja atrás las especulaciones y abre un nuevo capítulo en una de las agrupaciones más exitosas del país.