Katy Jara pide perdón tras polémicas por el papa León XIV, pero aclara: “No puedo retractarme” de la Palabra de Dios Katy Jara emitió un comunicado en sus redes tras sus comentarios en TikTok sobre la visita del papa León XIV. La excantante de cumbia pidió disculpas a los católicos, pero reafirmó sus creencias.

katy Jara se pronuncia acerca de sus últimas intervenciones sobre la visita del papa León XIV en Perú. Composición LR. Instagram

katy Jara se pronuncia acerca de sus últimas intervenciones sobre la visita del papa León XIV en Perú. Composición LR. Instagram

Katy Jara decidió romper su silencio luego de la fuerte ola de críticas que recibió por sus recientes transmisiones en vivo. La exfigura de la cumbia utilizó sus redes sociales para emitir un extenso comunicado, buscando apaciguar a los usuarios tras sus controversiales comentarios sobre la reciente visita del papa León XIV al país.

A través de este pronunciamiento, la artista reconoció que su actitud generó malestar y decidió dirigirse directamente a los fieles afectados. "Quiero hacer llegar mis más sinceras disculpas a toda la comunidad católica que se haya sentido ofendida por mis palabras, les pido perdón de todo corazón", expresó en su mensaje. Asimismo, dejó en claro que su postura religiosa se mantiene firme bajo los preceptos que profesa.

Katy Jara se pronuncia tras sus cuestionadas declaraciones en TikTok

La excumbiandera detalló qué fue lo que pasó durante su transmisión en vivo, respondiendo a aquellos usuarios que la criticaron fuertemente. Según explicó, los cibernautas insistieron en consultarle sobre la llegada del pontífice al país, momento en el cual ella optó por desmarcarse del tema argumentando que su espacio estaba dedicado a la predicación bíblica.

Pese a defender que intentó mantenerse al margen, Jara reconoció que la forma en la que respondió a los seguidores no fue la correcta. Ante esto, optó por pedir perdón "de todo corazón" a la comunidad católica, buscando frenar las duras críticas y los titulares generados en los portales de espectáculos durante los últimos días.

Katy Jara revela que se mantiene fuerte en sus convicciones frente a la ola de críticas. Composición LR. Facebook

'La reina del sur' defiende sus creencias, pese a sus disculpas

A pesar de mostrarse arrepentida por el malentendido, la figura pública fue tajante al señalar que existen convicciones que jamás cambiará. Citando pasajes bíblicos, remarcó que la adoración debe ser netamente exclusiva para su creador. "Solo al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás", citó en su mensaje referenciando a Éxodo y Mateo.

De esta manera, buscó defender su fe cristiana, dejando en claro que sus profundas convicciones espirituales son totalmente innegociables. "De eso no puedo retractarme, ya que no es mi palabra, es la Palabra de Dios", sentenció entre sus seguidores en su cuenta oficial de Facebook.