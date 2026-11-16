Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país El papa León XIV concluye hoy, 16 de noviembre, su visita apostólica al Perú tras seis días de actividades en diversas ciudades. La ceremonia de despedida se llevará a cabo en la Base Aérea Las Palmas.

Se espera que cerca de un millón de fieles asistan a la misa de despedida del sumo pontífice en Santiago de Surco. León XIV ha visitado Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca durante su estancia.

Se espera que cerca de un millón de fieles asistan a la misa de despedida del sumo pontífice en Santiago de Surco. León XIV ha visitado Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca durante su estancia. Foto: composición LR

El papa León XIV culmina hoy lunes 16 de noviembre su visita apostólica al Perú, luego de seis días de actividades en Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca. Como parte de su última jornada en el país, el sumo pontífice encabezará una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, donde se espera la asistencia de alrededor de un millón de fieles que llegarán para participar en la ceremonia antes de su partida rumbo al Vaticano.

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima 07:37 Recorrido del papa León XIV desde la Nunciatura Apostólica hacia el Callao El papa León XIV iniciará sus actividades de este lunes 16 de noviembre con un recorrido desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, hasta la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Estas son las avenidas y vías por donde pasará el papa León XIV: Avenida Salaverry, desde la Nunciatura Apostólica.

Avenida 28 de Julio y avenida Brasil.

Jirón Diego Ferré y Bajada Brasil, en dirección a la Costa Verde.

Circuito de Playas hasta el óvalo Grau, en el Callao.

Avenida Miguel Grau, avenida Marco Polo y avenida Dos de Mayo.

Calle Constitución 779, donde se encuentra el asilo y culminará su recorrido.



07:32 ¿Cuál es el último cronograma del papa León XIV antes de partir del Perú? La última jornada del papa León XIV en el Perú, este lunes 16 de noviembre, contempla cuatro actividades antes de su regreso a Roma. Este es el cronograma oficial de su despedida: 08:30 horas: visita al personal y a los adultos mayores acogidos en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30 horas: celebración de la santa misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13:15 horas: ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45 horas: salida del avión desde la Base Aeronaval del Callao con destino a Roma.

¿Cuál es el último cronograma del papa León XIV antes de partir del Perú?

La última jornada del papa León XIV en el Perú, este lunes 16 de noviembre, contempla cuatro actividades antes de su regreso a Roma. Este es el cronograma oficial de su despedida:

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