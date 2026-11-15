Precio del dólar hoy en Perú, lunes 16 de noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este lunes 16 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa el lunes 16 de noviembre del 2026 en S/3,398 para la compra y S/3,423 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 16 de noviembre
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